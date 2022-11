Niterói, São Gonçalo e Maricá geram mais empregos em outubro

A economia brasileira gerou 159,5 mil empregos em outubro deste ano, informou nesta quarta-feira (30) o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O Brasil agora tem 42,9 milhões de trabalhadores formais. Fechando com alta de 0,37% em relação ao mês anterior.

Na cidade de Niterói foram realizadas 4.974 admissões. Em contrapartida, a marca de demissões foi de 4.480, encerrando o mês com saldo positivo, de 494 contratações.

Em São Gonçalo, o número de contratações chegou a 2.966, enquanto a taxa de demissão foi de 2.536, um saldo positivo de 430 novos empregados. Na cidade de Maricá, o saldo final também foi azul, tendo um total de 223 novos empregados, 1.060 admissões e 837 desligamentos.

De janeiro a outubro no país foram abertos 2,3 milhões de postos de trabalho. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 18% do saldo total, entretanto o país segue tendo o 10º mês consecutivo de saldo positivo neste 2022.