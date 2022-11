Niterói, São Gonçalo e Itaboraí podem ficar sem água

Amanhã (10), a Companhia Estadual de Água e Esgotos (Cedae) fará manutenção anual no Sistema Imunana-Laranjal. Será interrompida a produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, que atende cerca de 2 milhões de pessoas nos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

A manutenção irá acontecer entre 4h e meia-noite. Segundo a Cedae, técnicos da Companhia farão reparos minuciosos nos sistemas elétricos, mecânicos e nas infraestruturas, além de adutoras e elevatórias que compõem o sistema. O objetivo da manutenção é a proximidade do verão, período mais quente do ano e com maior consumo de água.

“A manutenção anual é uma prática que otimiza e aumenta a segurança da operação do sistema, pois permite identificar e corrigir irregularidades a fim de prevenir ocorrências futuras que exijam novas paralisações”, detalha Daniel Okumura, diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae.

O sistema entrará em operação imediatamente após a conclusão dos serviços, mas a Companhia solicita que a população economize água durante o período.

Pacote de melhorias

Nos últimos meses, a ETA Laranjal está passando por obras de melhorias, como a modernização do sistema de monitoramento, controle e informação do processo de tratamento e a reforma de estruturas como decantadores, floculadores, filtros, reservatório de água tratada e sistema de lavagem e neutralização de cloro. Orçadas em mais de R$ 50 milhões, as melhorias vão garantir a segurança operacional da estação.