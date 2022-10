Niterói: saldo positivo na geração de empregos formais

Por Íngrid Bianchini

De acordo com o último relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Cadeg), o saldo permaneceu positivo com a geração de empregos no mês de setembro.

Em Niterói, 906 novos empregos formais foram gerados, em maioria na prestação de serviços. Esse número representa o “saldo líquido” de desempregados (5.563) menos os empregados (4.659).

Os cinco grupamentos que lideram o mercado de atividade econômica são os distribuídos principalmente as atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, sendo eles: comércio indústria, concentrado na indústria de transformação; construção e agricultura, pecuária, pesca e aquicultura.

Verificou-se que em setembro as cinco regiões brasileiras apresentaram saldo positivo. Na liderança está a região Sudeste com mais de 108.219 postos de trabalho, sendo no estado do Rio 15.382 de empregos gerados.

Festas de fim de ano e alta temporada podem gerar mais empregos

De acordo com informações da Fecomércio RJ os meses de novembro (42,5%) e dezembro (37,3%) devem registrar o maior número de contratações temporárias devido as festas de fim de ano ou alta temporada, segundo pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feita entre os dias 04 e 07 de outubro, com 912 estabelecimentos do comércio.

Para 40,2% dos empresários, os temporários devem ser todos ou quase todos aproveitados até janeiro de 2023, e 29,9% do comércio deve aproveitá-los em seus quadros até dezembro deste ano. Ao todo, 21.331 funcionários serão contratados, uma média de três por estabelecimento. O salário médio de cada contratado temporariamente ficará em torno de R$ 1.437.