Niterói Rugby é bicampeão brasileiro de handebol de areia

O Niterói Rugby se sagrou bicampeão brasileiro de handebol de areia masculino no último domingo, ao vencer a fase final do Circuito Brasileiro em Vitória, no Espírito Santo. A equipe já havia se classificado para o torneio decisivo vencendo as duas etapas regionais da competição, em Campinas/SP e Paranaguá/PR.

Outra equipe do clube, o NR Beach, também jogou o Brasileiro e ficou em 7º lugar, colocando os dois times de Niterói entre o grupo de elite dos oito melhores do Brasil.

Em 2019, o Niterói Rugby também foi campeão estadual, pela sétima vez consecutiva, desde 2013. O ano termina com a equipe principal vencendo todos os torneios disputados.

Para o atleta Renan Pinheiro Carvalho, um dos representantes do time, foi a coroação de um ano excelente para a modalidade.

“Atingimos os nossos objetivos do ano. Não podia ser melhor. Voltar a vencer o campeonato nacional, manter os nossos títulos estaduais e classificar duas equipes para a fase final do circuito brasileiro. Foi fantástico, tanto para o time A quanto para o time B, o que só mostra a grandeza e a tradição do Niterói Rugby”, comenta.