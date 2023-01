Niterói Rugby é tetra no brasileiro de Handebol de Praia

Equipe adulta masculina foi até João Pessoa e venceu o FHB-RN na grande decisão

Isis Chaby e Leonardo Oliveira Brito





Niterói em festa. O Niterói Rugby é tetracampeão brasileiro de Handebol de Praia. A equipe foi até João Pessoa e superou o FHB-RN na final do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia, válido pela temporada de 2022.



O time venceu por 2 a 0, com parciais de 22/12 e 28/14. O Grêmio Vila/Uniesp-PB conquistou o 3º lugar: com a torcida a favor, o time da casa venceu o AHPA/Sespor/Paranaguá-PR no set de desempate: 2 a 1, parciais de 12/13, 18/14 e 8/6. A competição adulta aconteceu no último final de semana, de sexta 13, 14 a 15 de janeiro.



“Já tem uns 10 anos que estamos trabalhando com este grupo. É claro que muda um pouquinho de ano para ano. Mas é um grupo focado, que treina o tempo inteiro. Treina de noite, treina com chuva e se prepara para isso. A gente gosta do que faz. Chegamos ao quarto título do Circuito Brasileiro, são 10 do Campeonato Carioca e não queremos parar, não”, projetou o técnico do Niterói Rugby, Luís Malheiros, conhecido como Luika.

Mas a competição ainda não acabou. Ainda é a vez das equipes juvenis do Niterói Rugby que participam com 2 times masculinos e um feminino da etapa final do brasileiro juvenil da modalidade, também na capital paraibana.



Equipes da modalidade Juvenil completas Masculino e Feminino

A equipe principal juvenil masculina, atual vice-campeão brasileira é considerada como uma das melhores do país e é uma das favoritas para levar o título, até o momento se encontram invictos.





Time juvenil principal masculino atual vice brasileiro

A fase final do campeonato juvenil iniciou no último domingo (15) e encerra nesta terça-feira (17).

Nos últimos anos, o Handebol de Areia de Niterói tem se destacado com grandes atletas e conquistas ressaltando que a Praia de Icaraí foi sede do campeonato, em 2018



Para o secretário de Esporte e Lazer de Niterói-SMEL e também chefe da delegação do Niterói Rugby, Luiz Carlos Gallo, o resultado é fruto do grande trabalho realizado

“A Prefeitura de Niterói através da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói-SMEL tem apoiado a modalidade, atletas e delegação. O esporte em Niterói tem uma dinâmica muito integrada. Temos uma orla maravilhosa, temos políticas públicas para o esporte, que atendem a todas as pessoas, até mesmo com as com deficiência, ajudando na acessibilidade. Então esse é um trabalho imenso, uma parceria que tem dado frutos. É uma orientação do prefeito Axel Grael e eu tendo a possibilidade de ser convidado para chefiar a delegação, hoje estou presente para curtir esse campeonato lindo e comemorar esse título maravilhoso”, disse.



Já o Campinas 360°-SP foi campeão pela primeira vez da etapa final no adulto feminino. Na decisão, a equipe paulista superou o ABC Real-RN por 2 a 0, parciais de 17 à 16 e 18 à 20. Ao todo, são cerca de 60 equipes e mais de 700 atletas. ⠀