Niterói, Rio, Itaguaí e Maricá anunciam calendário unificado de vacinação

As cidades de Niterói, Rio de Janeiro, Maricá e Itaguaí anunciaram um calendário único de vacinação que será adotado pelos municípios a partir do próximo dia 26. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (1º), durante uma coletiva de imprensa com a presença dos quatro prefeitos. Isso será possível pela expectativa das quatro cidades terem vacinados, até lá, todos os idosos com idade igual ou superior a 60 anos.

Com o anúncio, os municípios deixam claro que não pretendem seguir as orientações do governo do Estado, que divulgou um Calendário Único de Vacinação na última terça-feira (30). Os prefeitos de Niterói, Axel Grael; Maricá, Fabiano Horta; Rio de Janeiro, Eduardo Paes; e Itaguaí, Rubem Vieira, informaram que vão seguir as regras do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Desta forma, após a vacinação dos idosos e trabalhadores da Saúde com 60 ou mais, entrarão na fila de prioridade as pessoas de 18 a 59 anos que tenham comorbidades. Assim, passam a ser priorizados as pessoas com deficiência permanente; trabalhadores da saúde em atividade que ainda não se vacinaram; trabalhadores de educação em atividade; trabalhadores de serviço de limpeza urbana em atividade; policiais militares; policiais civis; bombeiros; guardas municipais; e agentes penitenciários.