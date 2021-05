Niterói retoma vacinação por idade

O Prefeito Axel Grael anunciou que Niterói retoma na segunda-feira (31) a vacinação contra a Covid-19 por critério de idade. Pessoas com 59 anos ou mais poderão ir aos posto de imunização para receber a primeira dose de vacina que vai passar a seguir o calendário único do Estado. Grael também lembrou que os indicadores de contaminação voltaram a ter alta.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, voltou a reforçar a necessidade de a população continuar seguindo os protocolos sanitários. Ele lembrou que em fevereiro e março, os indicadores de Niterói tiveram um crescimento e foi preciso organizar restrições na cidade para que os indicadores voltassem para os parâmetros do estágio amarelo nível 2, o que permite a retomada de atividades. Axel Grael frisou que, com a ajuda da população e o trabalho da Prefeitura, isso foi possível. No entanto, apesar de a cidade ter voltado ao amarelo 2, o prefeito enfatizou que Niterói apresenta o indicador síntese ainda elevado, oscilando entre 9 e 9,5.



“É muito importante as pessoas terem a percepção que ainda estamos em um momento crítico da pandemia e agora com um agravante a mais, que é a chegada de uma nova variante do vírus que veio da Índia e que pode ser bem mais agressiva”, enfatizou o prefeito. “Isso é mais um fator para que a gente se preocupe e conte com a população, novamente, evitando aglomerações, fazendo o uso da máscara, reforçando a higiene das mãos e mantendo o distanciamento social. Isso nos permite evitar uma circulação maior do coronavírus. A Prefeitura tem feito todo o esforço de vacinar a população. Temos mais de 40% da população vacinada com a primeira dose. Se compararmos com o país e o Estado do Rio, a média é em torno de 20%. Estamos avançando dentro do possível de acordo com a quantidade de vacinas que estamos recebendo. Nosso objetivo é imunizar a população o mais rapidamente possível”, pontuou.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, disse que a Prefeitura está atenta aos indicadores de monitoramento da Covid-19 no município e reforçou o processo de testagem rápida e por RT-PCR, que pode ser agendado pelo aplicativo Dados do Bem. Além do trabalho preventivo, a Secretaria de Saúde aplicava a vacina na população de acordo com a chegada de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.



“Iniciamos nesta semana a aplicação de vacinas nos profissionais de educação básica, e na semana que vem vamos avançar no calendário por idade. A partir de segunda-feira entraremos em uma nova fase da vacinação, no âmbito do calendário pactuado na esfera estadual, com a imunização de pessoas de 59 anos. Seguindo esse critério, vamos descendo, como fizemos no início da campanha para idosos”, detalhou.