Niterói retoma aplicação da segunda dose da AstraZeneca na segunda-feira

Com a chegada de 14.320 novas doses da vacina AstraZeneca nesse sábado (7), a Prefeitura de Niterói vai retomar a aplicação da segunda dose do imunizante contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (9). No local de vacinação, é preciso apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de residência e comprovante da primeira dose.

A vacinação pode ser agendada por meio do aplicativo Colab, disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), tanto para a primeira aplicação como para a segunda dose. Também é possível agendar a vacinação pelo site. Basta seguir o passo a passo no cadastro.

Primeira dose

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que nesta segunda-feira (9) e terça-feira (10) serão vacinadas contra a Covid-19 pessoas a partir de 24 anos. Na quarta-feira (11) e quinta-feira (12) serão vacinadas pessoas a partir de 23 anos e na sexta-feira (13) e no sábado (14), pessoas a partir de 22 anos.

Há vacinas suficientes para a aplicação da primeira e segunda dose das vacinas nos próximos dias e há previsão de entrega de nova remessa de doses na próxima semana.

Niterói programa o calendário de vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.