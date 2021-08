Niterói retoma aplicação da segunda dose da AstraZeneca na segunda (16)

Com a chegada de nova remessa da vacina AstraZeneca, neste sábado (14), a Prefeitura de Niterói vai retomar a aplicação da segunda dose do imunizante contra a Covid-19 a partir de segunda-feira (16). No local de vacinação, é preciso apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de residência e comprovante da primeira dose. A aplicação da segunda dose de CoronaVac e Pfizer segue normalmente na cidade.

Para a primeira dose, nesta segunda-feira Niterói vacina pessoas a partir de 21 anos, nos 10 pontos distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16 horas, e aplicação das vacinas até 17 horas. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. Para as gestantes, lactantes e puérperas, a imunização ocorre em três locais: Policlínica Regional Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva (São Lourenço) e Policlínica Regional de Itaipu.

O município programa o calendário de vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Troca pela Pfizer

As pessoas que apresentaram reação adversa à vacina AstraZeneca podem optar pela Pfizer como segunda dose. Para isso, é preciso respeitar o intervalo entre as doses, assinar o termo de consentimento e apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da primeira dose no ato da vacinação.

Agendamento

A vacinação pode ser agendada por meio do aplicativo Colab, disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), tanto para a primeira aplicação como para a segunda. Também é possível agendar a vacinação pelo site www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina. Basta seguir o passo a passo no cadastro.

Locais de vacinação:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha.

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.