Niterói renova Ponto a Ponto por mais um ano

O ‘Ponto a Ponto’ será renavado por mais 12 meses. Serviço faz o transporte de pessoas para tratamento em instituições especializadas. O serviço, prestado pela Secretaria Municipal de Acessibilidade, auxilia no transporte exclusivamente de pessoas com deficiência físico-motora e/ou múltipla que residam e realizem tratamento no município de Niterói nas instituições conveniadas. Desde quando foi criado, mais de 4 mil pessoas já foram beneficiadas.

A secretária de Acessibilidade, Jennifer Lynn, reforça que o serviço não foi paralisado.

“Renovamos por mais um ano o serviço do Ponto a Ponto em Niterói. É importante ressaltar que o serviço nunca foi paralisado e o único momento que não funcionou foi durante a pandemia quando as instituições de tratamento estavam fechadas. O Ponto a Ponto funciona há mais de 20 anos (de 2001 a 2010 era chamado de Transporte Eficiente) para auxiliar o transporte de pessoas com deficiência na locomoção de casa para o tratamento de reabilitação e retorno seguro de volta à residência”, disse a secretária.

O serviço funciona com os usuários cadastrados, com uma programação pré-agendada e atende o itinerário da residência até o centro de reabilitação, das 7h às 19h, de segunda à sexta. As instituições que possuem convênio de reabilitação com a prefeitura são a Associação Fluminense de Reabilitação, Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, Associação Pestalozzi de Niterói e APAE Niterói.

Max Martins, 42 anos, é usuário do transporte há 4 meses e faz reabilitação com fisioterapia e psicologia na Pestalozzi.

“O serviço é muito bom e de suma importância para mim. Os motoristas sempre chegam na hora e são super atenciosos”, declara Max que tem comprometimento motor e utiliza cadeira de rodas para locomoção.

Alteração no decreto – A Secretaria de Acessibilidade estuda uma forma de alterar o decreto, artigo 6°, a fim de que o critério de tempo seja substituído por análise multidisciplinar dos profissionais da secretaria. Um novo decreto deve ser publicado nos próximos dias.