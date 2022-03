Niterói renova contrato de parte dos temporários da saúde

A Prefeitura de Niterói renovou, até o dia 31 de dezembro de 2022, os contratos de profissionais de saúde temporários que venceriam nesta quinta-feira (31). Ao longo das últimas semanas, os trabalhadores têm se manifestado pela manutenção dos empregos. No entanto, apenas 259, dos cerca de 800, tiveram o vínculo prorrogado.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Município. Foram prorrogados os vínculos de cinco analistas administrativos; 61 assistentes administrativos; 80 enfermeiros; 104 técnicos de enfermagem; quatro assistentes sociais e cinco psicólogos. O vereador Daniel Marques (União Brasil) avalia a renovação como uma vitória, embora não atenda todos os profissionais.

“É uma vitória e resultado de muita luta. Não foi 100% do que a gente desejava, mas foi um consenso que incluiu o órgão de controle. O MPRJ deu a entender que essa saída seria razoável. Uma pena que foi no último dia, deixando todo mundo passar por esse estresse. A resolução de convocar os contratados e fazer essa transição até o final do ano, nos parece ser razoável”, afirmou.

Em relação aos profissionais que não foram contemplados, o parlamentar frisa a necessidade de que seja realizado um concurso no qual esses trabalhadores, por ter experiência em atuação na saúde pública de Niterói, teriam prioridade. Para Daniel Marques, caso o certame seja realizado dessa forma, ninguém ficaria de fora.

“É fundamental que seja realizado um novo concurso até o final do ano. Se o concurso foi modelado da forma certa, dando pontuação maior a quem tem experiência no Médico de Família, num concurso bem feito com diagnostico correto do que falta, ninguém ficaria de fora”, complementou o vereador.

Protestos

Uma manifestação de profissionais da saúde do Município de Niterói aconteceu, na manhã do último dia 17, em frente à sede da Prefeitura. Cerca de 800 profissionais contratados temporariamente protestaram contra a não renovação do vínculo. Eles pedem a renovação dos contratos e, consequentemente, a manutenção de seus empregos.