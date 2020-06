Niterói registra três mortes por Covid-19 em 24 horas

Niterói registrou, nas últimas 24 horas, três óbitos por Covid-19. Segundo boletim epidemiológico, o município apresentou 172 óbitos nesta quinta-feira (18) contra 169 na quarta-feira (17). A Prefeitura informou ainda que 3.080 pessoas foram recuperados do novo coronavírus. Ao todo, a cidade registra 4.182 casos confirmados da doença e 811 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Fundação de Saúde do Município.

Em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) explicou que nesta sexta-feira (19) haverá mudanças no plano de transição gradual para a nova normalidade. Ele disse acreditar que será possível anunciar a reabertura do Campo de São Bento, em Icaraí e do Horto Municipal, do Fonseca, para caminhadas e a prática de exercícios físicos individuais dentro do seguinte horário: das 6h às 9h e de 16h às 22h para pessoas até 60 anos. Idosos acima de 60 anos poderão fazer atividades físicas entre 9h às 11h.