Niterói registra queda nos índices de criminalidade

Os mais recentes números do Observatório de Segurança Pública de Niterói reforçam que o combate a criminalidade na cidade vem apresentando ótimos resultados, numa trajetória de queda que teve início em 2018. De acordo com o levantamento, o roubo de veículos na cidade registrou redução de 83% no mês passado e de roubos de rua em queda de 79%.

O Observatório pontuou ainda no mês de abril de 2020, na comparação com o mesmo período no ano passado, roubos de carga e a estabelecimentos comerciais diminuíram 58,33% e 50%, respectivamente. O indicador letalidade violenta, composto por homicídios, mortes por intervenção de agente do estado, latrocínios e lesão corporal seguida de morte também registrou recuo de 26,32% quando comparado a abril de 2019. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a queda foi de 46,75%, uma redução de 77 para 41 óbitos de causas violentas em Niterói este ano.

“No contexto da grave pandemia da Covid-19, ampliamos ainda mais investimentos na saúde pública, mas também na área da segurança em Niterói”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves. “Ampliamos os efetivos de Guarda Municipal e do Niterói Presente para enfrentarmos com êxito esse período mais difícil do país e das cidades. Agradeço a todas forças públicas e instituições da sociedade civil que participam do Pacto Niterói contra a Violência. As ações de inteligência, prevenção e proteção social e reforço ao policiamento estão construindo uma cidade ainda melhor e com menos violência”. De acordo com o levantamento, a redução dos roubos de carga, de veículos e de estabelecimento comerciais é a mais expressiva entre todas cidades da região.

“Estamos seguindo a orientação do prefeito Rodrigo Neves, que nos recomendou que não descuidássemos das ações de segurança na cidade durante a pandemia de Covid-19”, explica o secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança de Niterói, Gilson Chagas. “Não estamos medindo esforços nas ações integradas com as forças de segurança estaduais e federais. Cabe destacar que no último mês tivemos importante reforço com convocação dos guardas municipais que passaram no último concurso e a ampliação do programa Niterói Presente para o Barreto. No contexto atual em que muitos municípios estão tendo problemas em unir o combate ao novo coronavírus e o enfrentamento à violência, Niterói está atuando em todas as frentes”. A queda do roubo de veículos na área 81ª DP (Itaipu) foi a maior: 92,86%, diminuindo de 28 para apenas 2 ocorrências.

Segurança – Implantado pela Prefeitura de Niterói, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) monitora a cidade 24 horas por dia com aproximadamente 600 câmeras, 70 delas inteligentes que fazem o cercamento eletrônico, responsável por ajudar a recuperar veículos e prender quadrilhas. No Cisp, guardas municipais trabalham monitorando a cidade e acionando as forças de segurança e serviços de emergência de forma mais dinâmica.