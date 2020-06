Niterói registra mais um mês seguido de redução em índices de criminalidade

Os números do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança da Prefeitura de Niterói divulgados nesta quarta-feira (10), durante live ao vivo, mostram novas quedas nos índices de criminalidade na cidade. O mês de maio de 2020 registrou redução de 52% na letalidade violenta (que engloba homicídio doloso, lesão seguida de morte, latrocínio e morte pela polícia) , 81% no roubo de rua e uma redução de 72% no roubo de veículos, quando comparado com o mesmo mês de 2019. O secretário de Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, Gilson Chagas, destacou que os índices revelam que foi o melhor mês de maio dos últimos tempos e confirmam mais um mês seguido de redução da criminalidade na cidade, a mais expressiva da região.

“Para se ter uma ideia no acumulado de janeiro a maio nós tivemos menos 44 mortes na cidade. Foi o melhor índice de toda a Região Metropolitana proporcionalmente. Tivemos menos 572 carros roubados de janeiro a maio deste ano e isso vai impactar diretamente no seguro de veículos na cidade e no bem-estar da população”, disse o coronel Gilson Chagas.

De acordo com o secretário, a redução foi graças ao apoio da Prefeitura de Niterói comandada pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT), que apoiou as forças armadas e na integração das forças de segurança.

“Nós dobramos o efetivo da guarda, profissionalizamos os agentes nesse período, implantamos o Cisp com cercamento eletrônico total, que fez com que o índice de roubo de carros na cidade despencasse e sendo o melhor da região Metropolitana do Rio de janeiro”, ressaltou.

Gilson Chagas disse ainda que a reestruturação da delegacia de homicídios também contribuiu para esclarecer vários crimes de morte na cidade fazendo com que os índices também caíssem nesses indicadores. “Por fim, temos que agradecer o Niterói Presente em Niterói, que melhorou o nosso patrulhamento junto ao 12ºBPM impactando decisivamente nos índices”, concluiu o secretário.