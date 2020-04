Niterói registra mais 2 mortes por Covid-19. Veja o boletim desta segunda

A prefeitura de Niterói, acaba de atualizar os números de casos de coronavírus na cidade até esta segunda-feira (21).

São 232 casos confirmados de pessoas que contraíram a doença, sendo que 29 hospitalizados, com 14 em Unidades de Terapia Intensiva, 94 em isolamento domiciliar sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Município, 16 óbitos e 93 curados.

O prefeito informou que na quinta feira vai publicar um decreto recomendando o uso de máscaras pela população. As forças públicas irão abordar as pessoas nas ruas orientando sobre a necessidade do uso das máscaras.

O secretário de Saúde do município, Rodrigo Oliveira, em sua fala na live pelas redes sociais da prefeitura, rechaçou mais uma vez as noticias de que a prefeitura arrendou o hospital Ocêanico por cerca de 58 milhões de reais. Ele lembrou que na verdade foi feita uma reserva orçamentária de até 4,9 milhões e que hoje em reunião com o Ministério Público explicou todo o processo de contratação do hospital e entregou todos os documentos referentes à contratação.