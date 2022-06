Niterói registra aumento de 203,4% nos casos de Covid-19

O aumento dos casos de Covid-19 tem assustado os niteroienses, que estão preocupados sobre o que fazer nesse momento que não encontram testes rápidos para a doença nas farmácias da cidade. Só em Niterói houve um aumento de 203,4% em apenas um mês. Nos últimos 15 dias, cerca de 400 pessoas positivaram para a doença que paralisou o mundo nos últimos dois anos.

No mês de abril, foram registrados apenas 232 casos. Já em maio foram 704 e com isso, a população tem ficado em alerta e temerosa com as possíveis consequências que podem ser causadas por este crescimento. Muita gente está preocupada porque já souberam de casos de pessoas que foram afastadas do trabalho após testarem positivo. Por conta disso, aumentou também a corrida às farmácias em busca dos testes rápidos, mas as prateleiras estão zeradas. É o caso por exemplo da estudante de Direito Luana Lima, de 24 anos.

“Eu voltei a usar a máscara semana passada, porque vi algumas pessoas sendo afastadas do trabalho e ninguém diz, mas sabemos que é a Covid. Uma colega da faculdade, que tomou as três doses, não foi para a aula porque está mal e o teste deu positivo. Só de pensar nessa doença voltando de novo, eu fico assustada. Minha mãe, que pertence ao grupo com comorbidade, começou a se sentir mal, fui até a farmácia no Centro de Niterói com ela, e já não tinha mais os testes rápidos. Parece que todos voltaram a se preocupar”, comenta Luana.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, apesar do aumento dos casos, a cidade está há dois meses sem registrar óbitos e há apenas um adulto internado em leito de enfermaria, na rede pública municipal de saúde. Já com relação aos testes, a Prefeitura informa que podem ser realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas Policlínicas e Unidades Básicas do município.

Uso das máscaras

Apesar de alguns locais, como a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) terem voltado com o uso obrigatório das máscaras dentro dos campus, a cidade de Niterói ainda não acha necessário a obrigatoriedade da proteção.

A enfermeira Élia de Souza, que trabalha em uma das unidades públicas de saúde do município, diz que os hospitais estão ficando cheios novamente e que por sua experiência profissional, o ideal é que todos, mesmo quem não pertence ao grupo prioritário, volte a usar a máscara.

“Trabalho na área da saúde há mais de sete anos, vivenciei de perto o que essa Covid-19 fez com as pessoas, fiquei sem ver a minha família por meses por causa dessa doença e hoje, ver que os hospitais estão ficando cheios novamente, me assusta, mesmo com a maioria da população vacinada. O ideal é que todos, apenas com sintomas de gripe e até mesmo aqueles que não estão apresentando sintomas nenhum, voltassem a usar máscara. Não podemos ficar com a nossa saúde!”, afirmou.

Apesar de a máscara não ser mais de uso obrigatório em locais de ambiente fechado há mais de dois meses, a Secretaria diz que o uso do acessório é recomendado para pessoas que apresentarem sintomas, assim como para quem teve contato com caso positivo, além dos imunossuprimidos e gestantes.

Outras cidades – O aumento não foi apenas em Niterói. Em São Gonçalo, o mês de maio fechou com 463 casos e com isso, segundo a Prefeitura, a procura pela vacina duplicou no último mês em relação a abril e que não houve nenhum registro de morte. Na cidade de Itaboraí também houve um aumento, de 1,2% passou para 12,3% em maio, sem casos de óbito há dois meses. Maricá, registrou 112 casos em maio, com um óbito.

Vacinação

Começou ontem (6), a aplicação da quarta dose da imunização em pessoas com 55 anos ou mais. Lembrando que, é preciso o intervalo de 4 meses da terceira dose. E, amanhã (8), começa a vacinação nas pessoas com 50 anos.

Segundo a Secretaria de Saúde, no último dia 26 um total de 487.901 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 ou dose única. Com a segunda dose foram imunizadas 435.629 pessoas. Um total de 258.833 receberam a dose de reforço. Destes, 34.522 adolescentes receberam a primeira dose e 22.681 a segunda. Em relação às crianças, 23.619 receberam a primeira dose e 13.372 receberam a segunda dose da vacina.

Neste período, 83.247 adultos receberam a dose de reforço. Não há falta de vacinas no momento.