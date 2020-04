Niterói registra a 20ª morte por coronavírus e São Gonçalo a 21ª , segundo SES

Niterói chegou nesta segunda (27) a 266 casos confirmados e houve hoje o registro do 20º óbito, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro ao informar que registrou, até esta segunda-feira (27), 7.944 casos confirmados e 677 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. Há ainda 276 óbitos em investigação.

Em São Gonçalo, a cidade registrou mais dois óbitos nesta segunda-feira (27), chegando a 21 no total. As vítimas são duas mulheres, uma de 89 anos, moradora do Porto da Pedra, e outra de 61 anos, moradora do Porto Novo.

As duas pacientes faleceram na última sexta-feira (24) e as mortes estavam em investigação. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 2695 casos suspeitos, 227 confirmados, 365 descartados e 21 óbitos.

Os Óbitos são: Mulher, 61 anos, Porto Novo; Mulher, 89 anos, Porto da Pedra;

Mulher, 56 anos, Itaúna; Mulher, 74 anos, Pita; Mulher, 66 anos, bairro a confirmar; Homem, 86 anos, bairro a confirmar; Homem, 46 anos, Ipiíba;

Homem, 89 anos, Colubandê; Homem, 78 anos, Jardim Catarina; Mulher, 37 anos, Porto Novo; Homem, 77 anos, Santa Isabel; Homem, 74 anos, Centro;

Homem, 60 anos, Porto Novo; Mulher, 83 anos, Amendoeira; Homem, 73 anos, Trindade; Mulher, 81 anos, Neves; Homem, 71 anos, Porto Velho; Mulher, 74 anos, Colubandê; Homem, 62 anos, Santa Isabel; Homem, 68 anos, Coelho;

Mulher, 58 anos, Coelho.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 5.261

Duque de Caxias – 319

Nova Iguaçu – 312

Niterói – 266

São Gonçalo – 227

Volta Redonda – 189

Belford Roxo – 149

São João de Meriti – 142

Mesquita – 133

Petrópolis – 81

Itaboraí – 79

Magé – 73

Maricá – 52

Nilópolis – 51

Queimados – 44

Nova Friburgo – 43

Macaé – 41

Teresópolis – 36

Rio das Ostras – 31

Araruama – 30

Cabo Frio – 28

Barra Mansa – 25

Itaguaí – 24

Japeri – 23

Rio Bonito – 22

Casimiro de Abreu – 21

Barra do Piraí – 17

Paracambi – 17

São Pedro da Aldeia – 17

Resende – 16

Iguaba Grande – 15

Angra dos Reis – 11

Tanguá – 11

Cachoeiras de Macacu – 10

Campos dos Goytacazes – 9

Sapucaia – 9

Seropédica – 9

Saquarema – 8

Três Rios – 8

Armação de Búzios – 7

Bom Jesus de Itabapoana – 7

Miguel Pereira – 7

Mangaratiba – 6

Arraial do Cabo – 5

Bom Jardim – 5

Guapimirim – 5

Paraíba do Sul – 5

Paraty – 5

Pinheiral – 5

Valença – 5

São Fidélis – 4

Silva Jardim – 4

Itaperuna – 3

Itatiaia – 3

Piraí – 3

Porto Real – 3

Quatis – 3

Quissamã – 3

Vassouras – 3

Aperibé – 2

Areal – 2

Conceição de Macabu – 2

Paty do Alferes – 2

Rio das Flores – 2

São Francisco de Itabapoana – 2

Sumidouro – 2

Cantagalo – 1

Carapebus – 1

Cordeiro – 1

Italva – 1

Mendes – 1

Porciúncula – 1

Santa Maria Madalena – 1

Santo Antônio de Pádua – 1

São João da Barra – 1

São José de Ubá – 1

São José do Vale do Rio Preto – 1

São Sebastião do Alto – 1



A secretaria confirma nesta segunda-feira mais 32 óbitos por coronavírus no estado. As 677 vítimas foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro – 405

Duque de Caxias – 67

Nova Iguaçu – 24

São Gonçalo – 21

Niterói – 20

São João de Meriti – 13

Mesquita – 11

Volta Redonda – 11

Petrópolis – 9

Belford Roxo – 8

Macaé – 8

Itaboraí – 7

Maricá – 7

Rio das Ostras – 6

Tanguá – 6

Magé – 5

Iguaba Grande – 4

Resende – 4

Barra do Piraí – 3

Cabo Frio – 3

Itaguaí – 3

Nilópolis – 3

Nova Friburgo – 3

Queimados – 3

Rio Bonito – 3

Campos dos Goytacazes – 2

Mangaratiba – 2

São Pedro da Aldeia – 2

Sapucaia – 2

Araruama – 1

Arraial do Cabo – 1

Barra Mansa – 1

Bom Jardim – 1

Bom Jesus de Itabapoana – 1

Cachoeira de Macacu – 1

Japeri – 1

Miguel Pereira – 1

Paracambi – 1

Paraty – 1

São Francisco de Itabapoana – 1

Teresópolis – 1