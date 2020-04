Niterói registra a 19ª morte por coronavírus

Niterói chegou neste domingo (26) a 264 casos confirmados, com 91 pessoas em isolamento domiciliar em casa, acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Houve hoje o registro do 19º óbito. Há 49 pacientes com a Covic-19 internados em hospitais, sendo 15 em tratamento intensivo em CTIs. A cidade contabiliza 102 pacientes recuperados do novo coronavírus em Niterói.

“Podemos ver o que Manaus, Belém e outras grandes cidades do Brasil estão passando e Niterói tinha tudo para estar como essas cidades vivendo uma catástrofe humanitária e, graças ao isolamento social, estamos segurando os casos de óbitos na cidade. Niterói estava entre os primeiros em número de casos com óbitos e hoje outros municípios do Rio de Janeiro, como Caxias e São Gonçalo, que tiveram o primeiro caso de óbito há poucos dias, já passaram Niterói”, lembrou Rodrigo Neves

Leitos – Em relação ao número de leitos para pacientes com a Covid-19, a prefeitura assinou uma parceria com a Universidade Federal Fluminense para a ampliação de leitos. Serão mais 18 abertos exclusivamente para o tratamento de coronavírus, sendo 6 de UTI e 12 de enfermaria.

“A prefeitura vai entrar com o recurso humano. É importante lembrar que só procurem as unidades de referência em casos graves, caso contrário, permaneça em casa. Tivemos um aumento na procura pelas unidades de emergência e é preciso reforçar que os testes não serão feitos lá. O município criou um protocolo para a testagem em massa e ela será realizada pelo Programa Médico de Família”, disse o vice-presidente rede hospitalar da Fundação Municipal de Saúde, Ramon Lorenzo Sánchez.