Niterói registra 68 novos casos de coronavírus em 24 horas

O município de Niterói registrou 68 casos de covid-19 confirmados nas últimas 24 horas, e agora tem 3.385 em relação a quarta-feira quando tinha 3.317. Segundo a Prefeitura, o aumento do número de casos confirmados se deve sobretudo ao início da testagem em rápida.

O município também chegou a 129 mortes provocadas pelo novo coronavírus, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (4). São dois óbitos a mais em relação ao balanço de quarta-feira (3).

A cidade registra 1795 pessoas curadas da doença, 1340 em quarentena em suas casas e 121 hospitalizadas com a covid-19. A cidade está atualmente no estágio laranja, de atenção máxima, contra o coronavírus e segue adotando a flexibilização das medidas de isolamento social, mas o comércio não essencial continua fechado. Outras lojas se adequaram reduzindo o número de consumidores e com utilização de máscara. Quem desobedece paga multa de R$ 180,00.