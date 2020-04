Quarentena será prorrogada. Niterói registra 58 novos casos de Covid apenas no dia de hoje

A prefeitura de Niterói, acaba de apresentar os dados atualizados desta quarta- feira ( 29) dos casos de COVID-19 na cidade. São 346 casos confirmados, com 52 hospitalizados, 140 pessoas em isolamento domiciliar, 130 recuperadas e 24 óbitos.

De ontem para hoje, foram registrados 58 novos casos, um aumento de 20%, em apenas um dia. A prefeitura credita este aumento ao início da testagem massiva da população, iniciada na semana passada. Serão testados 10% da população da cidade, percentual maior até que de países desenvolvidos. O Brasil tem hoje, índice de testagem de 1 para cada 3000 pessoas, enquanto Niterói terá o índice de 1 para cada 10 habitantes. A expectativa é que o número de casos registrados aumente bastante na cidade a partir de agora com a testagem.

Outros pontos de destaque dos números de hoje, são os números de óbitos, que passou de 22 no dia de ontem, para 24 hoje e os recuperados que aumentaram de 120 para 130 pessoas.

Mais uma iniciativa do município, visando reduzir a propagação do vírus, foi a criação do centro de referência de quarentena com o objetivo de ajudar as pessoas que estão infectadas, precisam fazer o isolamento mas não têm condições de fazê-lo e acabam colocando em risco as pessoas que moram na mesma casa. “Iniciativa com baixo custo da Prefeitura que vai salvar muitas vidas. As pessoas que derem os testes positivos, com sintomas leves e que vivem em situações precárias vão ser convidadas para ficar nesse Centro”, comentou Rodrigo Neves.

O espaço tem 120 leitos e uma enfermaria para os pacientes que estiverem com quadro mais grave da doença. As pessoas também serão divididas em alas femininas e masculinas e os quartos foram equipados com climatização, ar condicionado, e armário para pertences pessoais. Segundo nota da Prefeitura de Niterói a unidade contará com enfermeiros, psicólogos, nutricionistas entre outros profissionais, além de alimentação, espaço de convivência e refeitório.

Diante do quadro atual da evolução do vírus, o prefeito Rodrigo Neves, informou que vai publicar amanhã, no Diário Oficial, a prorrogação das medidas de isolamento na cidade, até o dia 15 de maio. Até lá só funcionarão serviços essenciais e serviços médicos.