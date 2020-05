Niterói registra 11 morte por Covid-19 em três dias

De sexta-feira (15) para esse segunda-feira (18) Niterói registrou 11 mortes por Covid-19 em três dias. Na sexta eram 63 óbitos e hoje as mortes chegaram a 74. Antes do fim de semana para hoje também foram mais 109 casos confirmados, 60 pessoas isoladas, 48 recuperadas, e menos 10 internados em hospitais.

Segundo o boletim da Prefeitura nesta segunda-feira (18) foram: 1.295 casos de Covid-19 confirmados em moradores de Niterói, dos quais: 663 isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde; 493 pacientes com Covid-19 confirmada recuperados; 65 hospitalizados e 74 óbitos.

Segundo o prefeito Rodrigo Neves (PDT) pela sua live do Gabinete de Crise a cidade começa a se preparar através de indicadores, taxa de contaminação, velocidade do avanço da doença, o estágio e a evolução do vírus, a incidência de novos casos, a taxa de mortalidade e a capacidade de urgência hospitalar para enfrentar essa situação.

“A partir da próxima quinta-feira vamos ter atividades físicas individuais nas areias e calçadão nas praias de Niterói”, comemorou o ele ao afirmar que o gabinete de crise vai trabalhar com um sistemas de sinais em cores em cada território para a pessoa saber exatamente a taxa de transmissão, de letalidade e de retaguarda de leitos.

“Haverá uma sinalização em preto para os momentos de extrema gravidade, sinal vermelho para uma situação muito grave, um sinal laranja que exige atenção máxima e sinal amarelo no sistema de alerta na cidade, ou seja, teremos um sistema estruturado com variáveis e indicadores seguindo uma matriz de indicadores apontando cada momento que a cidade vai estar”, explicou o prefeito.