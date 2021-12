Niterói receberá reforço do Segurança Presente na virada

Após a divulgação dos dez pontos de fogos de artifício distribuídos por Niterói, pela primeira vez o 12º BPM vai receber apoio do Segurança Presente, no Réveillon. Vão ser 20 agentes, em 15 viaturas tipo Gol e três vans nos locais onde está prevista mais movimentação.

“A expectativa é de um Ano Novo mais seguro, com a redução dos números de roubo de veículo e de rua.” – comentou o major Clímaco, coordenador do Segurança Presente, em entrevista ao jornal A TRIBUNA.

Já para o ano que vem, o major disse que a expectativa é manter a parceria com o 12º BPM, as delegacias da área, CISP e a Secretaria de Ordem Pública para melhorar cada vez mais segurança pública aos habitantes de Niterói. De acordo com o major, integração é sinônimo de eficiência.

O Segurança Presente assumiu a cidade dia 3 de setembro; nos meses de outubro e novembro foram registrados os menores índices de criminalidade na modalidade de roubo de veículos desde 2003. O roubo de rua obteve o segundo menor índice.

“A gente não tá preocupado em bater metas, e sim construir uma série histórica, uma redução constante. Pretendemos continuar com esse objetivo, manter Niterói segura.” acrescenta o major.

O efetivo da PM para o policiamento do Ano Novo terá início às 8h do dia 31 e vai se estender até as 6h do dia primeiro. Vai estar nos dez pontos onde acontecerão as queimas de fogos.

Vão ser 605 policiais militares, sendo parte deles utilizados no policiamento a pé, nas forças de choque, e em motopatrulhas. Além disso, estão previstas 121 viaturas para o evento.

Na Região Oceânica haverá ação preventiva, motopatrulhamento, força de choque e rota. No Centro, Gragoatá, Ingá, São Francisco e Charitas.

Isis Chaby*

*Estagiária com supervisão de Luiz Antonio Mello.