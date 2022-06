Niterói receberá festival de comédia no Theatro Municipal

Um mês depois de receber o maior festival de esportes ao ar livre do Brasil, Niterói receberá o maior encontro de comediantes do país, em julho. Dos dias 06 até o dia 17, o Theatro Municipal terá apresentações de stand up, encontro de gerações, e bate papo com os artistas sobre o gênero. Serão mais de 80 humoristas nacionais, assim como atrações internacionais.

Nomes consagrados como Dedé Santana e Fafy Siqueira estão confirmados. Além deles, outros nomes do humor, como Os Barbixas e Maurício Meirelles também vão se apresentar.

O evento também vai promover um encontro de gerações e humoristas que fazem sucesso nas redes sociais vão dividir o palco com os mais experientes. São eles Diogo Defante, Xanda Dias, Tiago Dionísio, Gui Polêmico, Mariana Tranquilo e Tiago Pirikito.

Por fim, serão realizadas homenagens a três ícones da comédia: Paulo Gustavo, Dercy Gonçalves e Orlando Drummond. Ingressos podem ser conferidos neste link.

Confira as datas das apresentações

Dia 06/07

Encontro de Gerações – Dedé Santana e Gui Polêmico, às 16h;

Espetáculo Improvável com a cia Os Barbixas, às 18h (Esgotado);

Espetáculo Improvável com a cia Os Barbixas, às 20h;

Dia 07/07

Felipe Nonato e Tiago Pirikito, às 12h;

Imersão Comedy Con – bate papo, stand up e apresentações, com Dedé Santana, Fafy Siqueira, Marcos e Matheus Castro, Cezar Maracujá, entre outros, às 14h;

Dia 08/07

Tiago Dionísio em ‘Como criar um viral?’, às 12h;

Imersão Comedy Con – bate papo, stand up e apresentações, com Lucas Salles, Felipe Pantaleão, Nando Viana, entre outros, às 14h;

Dia 09/07

Gui Polêmico e convidados em ‘Fazendo um Viral’, às 12h;

Imersão Comedy Con – bate papo, stand up e apresentações, com Tiago Dionísio, Diogo Portugal, Pagode da Ofensa, Big Jaum e Escolinha do Polêmico, às 14h;

Dia 10/07

Rodrigo Cáceres, às 12h;

Imersão Comedy Con – bate papo, stand up e apresentações, com Rodrigo Cáceres, Paulinho Serra, Dedé Santana, Bananinha do Comando Maluco, Esteban Valdés (Filho do Seu Madruga), entre outros, às 14h;

Dia 14/07

Keren Salles e Fanny Ramos, em ‘Transforme em Humor’, às 12h;

Imersão Comedy Con – bate papo, stand up e apresentações, com Maurício Meirelles, Rafael Cortez, Big Jaum, Fanny Ramos, Tiago Pirikito, entre outros, às 14h;

Maurício Meirelles, às 22h;

Dia 15/07

Keren Salles, Nonato e Pitanga em ‘Sucesso na Palma da Mão’, às 12h;

Imersão Comedy Con – bate papo, stand up e apresentações, com Bruno Mota, Murilo Couto, Matheus Ceará, entre outros, às 14h;

Dia 16/07

Imersão Comedy Con – bate papo, stand up e apresentações, com Diogo Defante, Ed Gama, Nil Agra, tributo a Paulo Gustavo, entre outros, às 14h;

Diogo Defante e banda, às 22h;

Dia 17/07