Niterói recebe última etapa do circuito estadual de Beach Tennis

A oitava e última etapa do Circuito Estadual Rio Beach Tennis Tour foi realizada, neste domingo (19), em Niterói. A disputa aconteceu na Praia de São Francisco. O evento teve o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

O evento teve provas disputadas no sábado (18) e no domingo e foi a única etapa fora da cidade do Rio de Janeiro. A competição teve a participação de cerca de 300 atletas de 14 a 70 anos em 20 categorias femininas e masculinas.

O prefeito de Niterói Axel Grael entregou a premiação da categoria master 40+ para mulheres. A dupla vencedora foi formada por Juliana Reis e Monica Buchele, e as vice-campeãs foram Fernanda Caldas e Suzana Tassara. Durante o evento, Grael afirmou que o esporte é um setor fundamental para a retomada econômica de Niterói.

“O esporte promove inclusão social. E também é uma das atividades importantes para a retomada da economia. Assim como a cultura, o esporte tem uma cadeia produtiva muito grande. Um evento como este do beach tennis tem aqueles que produziram, tem os patrocinadores que estão aqui com stands e pessoas trabalhando. Tudo que gira em torno do esporte cria oportunidades. A gente apoiou esse evento do beach tennis e tem apoiado outras atividades. Temos conversado com as federações esportivas para que elas tragam eventos para Niterói. Nosso compromisso é fazer de Niterói uma referência de cidade voltada para o esporte”, disse o prefeito.

As provas aconteceram m uma estrutura montada na areia da Praia de São Francisco. O evento teve o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). O subsecretário da pasta, Robert Voss, também esteve presente.

Foto: Berg Silva/Prefeitura de Niterói