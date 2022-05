Niterói recebe projeto Arte na Rua durante mês de maio

O projeto Arte na Rua segue no mês de maio apresentando um cardápio variado de artistas da cidade. Diversos gêneros musicais são contemplados e as atrações tocam no Campo de São Bento (Centro Cultural Paschoal Carlos Magno), em Icaraí; no Horto do Fonseca; no Horto do Barreto e no Rolerzão de Piratininga. Todas as atrações são gratuitas.

Para a primeira quinzena do mês se apresentam, às 11h, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, o cantor Alex Rocha (07) e In Duo (14). No Horto do Fonseca, os shows serão de Bruninho (07) e Cele (14).

Negros e Vozes

No Horto do Barreto sobem ao palco Paulo Zerbini (01), Rabecaria Trio (08) e Negros e Vozes (15). Fechando a quinzena, acontecem apresentações de Raphaello Mazzei (01), Luiza Reis (08) e o trio Caio Lopes, Lucas Ratto e Iago Freitas (15).

Luiza Reis

“Partindo do princípio que as ruas são livres para as manifestações artísticas, o Arte na Rua está de volta para promover apresentações gratuitas de diferentes linguagens artísticas em vias e espaços públicos, estabelecendo um diálogo direto entre artistas e cidadãos”, afirma Marcos Sabino, Presidente da Fundação de Arte de Niterói.