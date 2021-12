Niterói recebe Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento

Os serviços de saneamento de Niterói foram reconhecidos, esta semana, pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) como “As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental (AMEGSA)”. A concessionária Águas de Niterói recebeu, em Campinas (SP), o Troféu Quíron Bronze – Nível I do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS). O troféu, que é considerado o “Oscar” do saneamento, foi entregue em um evento, realizado nos dias 8 e 9 de dezembro, que reuniu as melhores empresas e profissionais do setor no Brasil.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói, Dayse Monassa, lembrou que em 2021, pelo quarto ano consecutivo, Niterói ficou entre as cidades mais bem avaliadas nos índices de saneamento básico do ranking da Abes.

“Niterói busca constantemente melhorar a oferta de serviços públicos, é algo que motiva a Prefeitura de Niterói e a concessionária. Vamos continuar trabalhando para melhorar a prestação dos serviços”, disse.

A Águas de Niterói assumiu, em novembro de 1999, os serviços de saneamento de Niterói. Hoje, 100% da população conta com água tratada e 95,5% de esgoto coletado e tratado. Niterói se consolidou como a primeira cidade em saneamento no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o ranking do Instituto Trata Brasil.

“O PNQS ajudou a reavaliar a nossa forma de gestão. Tivemos a oportunidade de treinar nosso time, melhorar nossos processos internos, e isso certamente trará melhores serviços prestados para a população de Niterói e consequentemente melhores resultados para a empresa. Ser vencedor do AMEGSA nos motivou ainda mais na busca pela excelência na gestão e tenho certeza que esse foi o primeiro reconhecimento de muitos que virão pela frente”, finalizou o diretor da concessionária, Felipe Turon.