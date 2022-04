Niterói recebe prêmio Cidade Empreendedora

Niterói vai se estabelecendo como a “capital do empreendedorismo” no Rio de Janeiro. O município conquistou o prêmio estadual de Cidade Empreendedora, concedido pelo Sebrae às administrações municipais que mais se destacam na implementação de políticas públicas voltadas para o empreendedorismo e gestão.

A cidade venceu a disputa com outros 30 municípios do Rio de Janeiro apresentando o projeto “Niterói Empreendedora – Uma Cidade de Oportunidades” e já é finalista para a premiação nacional que acontecerá em junho, em Brasília. A cerimônia da Edição Estadual do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor aconteceu nesta terça-feira (6), na sede da Fecomércio, no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro.

As políticas públicas implementadas por Niterói para promover o desenvolvimento econômico foram analisadas por uma comissão julgadora que avaliou as ações voltadas para a melhoria do ambiente de negócios das empresas instaladas no município e para as empresas que desejam se instalar. O foco da avaliação foi o empreendedorismo e a integração das cadeias produtivas entre os micros e pequenos empreendedores e os grandes projetos e setores tradicionais que já possuem base no município.

Fotos: Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Ao receber o prêmio, o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), ressaltou que esse é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo município para garantir a retomada da economia após o período mais crítico da pandemia da Covid-19.

“O prêmio de Cidade Empreendedora é um reconhecimento do trabalho na estruturação de políticas públicas para beneficiar todos os setores da cidade. Fomos incansáveis e continuamos firmes nas ações para a retomada econômica do município, com foco na geração de emprego e renda e vamos fazer com que os pequenos empreendedores cresçam. As prefeituras são muito importantes no processo de crescimento dos estados e do país, pois fomentam a economia. Vamos cada vez mais fortalecer a nossa capacidade de gestão, e as parcerias com outras prefeituras são importantes”, afirmou.

O projeto de Niterói apresentou para a comissão avaliadora do Sebrae os programas e iniciativas criadas durante a pandemia da Covid-19 para manter a atividade econômica no município, como o Empresa Cidadã, que auxiliou as empresas com recursos para o pagamento da folha de funcionários, além de programas de crédito a juro zero como o Niterói Supera, Supera Mais e Supera Mais Ágil.

Outra iniciativa apresentada foi a Plataforma Digital de Novos Negócios, disponibilizada de forma gratuita para desburocratizar e ajudar no desenvolvimento de novos empreendimentos na cidade. Foram avaliados ainda espaços como o Núcleo de Atendimento ao Empreendedor (NAE) e a Casa do Empreendedor.