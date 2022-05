Niterói recebe pela primeira vez o maior festival de churrasco do estado do Rio

Um final de semana com programação recheada para todos os niteroienses. Talvez a cidade não tenha muitas baladas ou barzinhos para os jovens curtirem à noite, mas uma coisa é certa: os melhores festivais acontecem em Niterói. Diante disso, nesta sexta-feira (27), a cidade sorriso recebe pela primeira vez o maior festival de churrasco do estado do Rio de Janeiro, o Blend BBQ Festival, com entrada gratuita.

O evento acontece no Caminho Niemeyer e fica na cidade até domingo (29). Um dos produtores do festival, Luã Tavares, falou com exclusividade para A TRIBUNA como surgiu a ideia de trazer esse festival para a cidade.

“Niterói já que era um desejo antigo fazer uma edição aqui, já que Niterói e São Gonçalo concentram um grande números de churrasqueiros que rodam o Brasil em festivais. Por isso escolhemos a cidade”, diz Luã.

Um festival que é para toda família curtir, traz 14 estações de churrasco que vão desde costela no fogo de chão as defumados ao estilo american bbq, além das sobremesas que também são preparadas na brasa.

O evento contará com cervejas artesanais, drinks, uma área para as crianças, shows de bandas, que vão homenagear grandes nomes do rock nacional e internacional, como: Pearl Jam, Queen, Legião Urbana e muito mais. A entrada é gratuita e as porções individuais custam a partir de R$ 20.

Luã conta quais são as suas expectativas para esse mega evento na cidade, após dois anos sem ter o festival, por causa da pandemia causada pela Covid-19.

“Nossas expectativas é que pela resposta do público, essa seja nossa maior edição. Nosso evento é com um público familiar e com a característica de ser bem democrático já que não cobramos entrada e oferecemos uma ótima programação”.

O Blend BBQ Festival que acontece há quatro anos nas cidades do Rio de Janeiro, além de trazer os mais diversos tipos de churrasco para os niteroienses, fará arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos para doar para a Campanha Niterói Solidária.

“Sempre fazemos algum tipo de doação nos eventos, geralmente produção de quentinhas, mas devido a frente fria ter chegado mais cedo, resolvemos chamar as iniciativas de solidariedade da cidade e fazer uma campanha conjunta. Teremos um ponto de coleta de alimentos não perecíveis e agasalhos (casacos, gorros, cobertores, luvas, meias e demais artigos de frio, desde que estejam em boas condições de uso) para a Campanha Niterói Solidária”, disse um dos produtores do evento.

Serviços:

Local: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói – RJ (Caminho Niemeyer)

Horários: Sexta-feira (27) das 17h às 23h; Sábado (28) e Domingo (29) de 12h às 23h.

Entrada gratuita