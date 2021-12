Niterói recebe o projeto social Grão de Areia Beach Soccer

O instrutor FIFA, Conmebol e CBF Academy, Marcelo Mendes, idealizou um projeto que pretende mudar a vida das crianças através do esporte. A partir de amanhã, às 8h30, na Praia de São Francisco, Niterói recebe o projeto Grão de Areia Beach Soccer, que vai oferecer aulas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Além de Niterói. o projeto terá núcleos em Mangaratiba, Maricá, Búzios e Saquarema. A ideia é atender 100 crianças por núcleo.

“Nosso projeto vai atender todas as crianças e adolescentes. Todas. Aqueles em situação de vulnerabilidade terão prioridade nas vagas, mas todos podem participar. Nosso projeto é inclusivo e não exclusivo. Todos são bem-vindos”, disse Marcelo.

As vagas para 2022 são limitadas e as inscrições já estão abertas. Mais informações nas secretarias de esportes dos municípios ou pelo email graodeareia.rj@gmail.com.

O projeto terá patrocínio da Enel, através da lei de ICMS de Esporte e de Cultura do Estado do Rio de Janeiro (SEI-300001/000863/2020), e da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro (SEELJE) além do apoio da Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB), da Federação de Beach Soccer do Estado do Rio de Janeiro (FEBSERJ) e das prefeituras de Búzios, Niterói, Mangaratiba, Maricá e Saquarema.

“Nós, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, estamos muito satisfeitos em poder sediar em nossa cidade este projeto, que irá oferecer gratuitamente aulas de beach soccer para crianças e jovens. Muitos não têm a oportunidade de praticar qualquer modalidade esportiva e, bem mais do que isso, é uma chance de aliar o esporte à inclusão social”, destaca o secretário de esportes, Luiz Gallo.

O projeto oferece aulas, diversão e brincadeiras, mas também atividades de consciência e socialização, palestras com ídolos, organização de torneios entre núcleos e ações que promovam valores importantes para a formação da garotada.

A inauguração dos núcleos contara com a presença de astros do futebol de areia, como Benjamin, Neném, Júnior Negão, Bruno Malias, Robertinho, Juninho, entre outros.

Todos os instrutores e técnicos dos cinco núcleos do GDA passaram por cursos de capacitação para aplicação da metodologia desenvolvida especificamente para o projeto. Dentro do plano do curso, os profissionais receberam aulas em libras, parte do treinamento obrigatório, ministradas pela Federação Desportiva de Surdos. Todos os núcleos vão contar também com o apoio de assistentes sociais.

Marcelo Mendes – Marcelo Mendes é sócio-diretor da MM Sports e um dos principais técnicos de beach

soccer no mundo. Carioca, Marcelo comandou seleções internacionais como África do Sul, Uruguai, Tailândia, Portugal, Emirados Árabes e Japão, possui inúmeros títulos pelas areias do mundo (tetracampeão brasileiro de seleções, tetracampeão asiático, entre outros), além de ser instrutor FIFA (desde 2009), Conmebol (desde 2019) e da

CBF Academy (2021). Atua também como consultor de equipes profissionais e, em 2019, como Diretor da CBSB, sendo responsável pela criação da primeira Seleção Brasileira feminina de beach soccer.