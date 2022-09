Niterói recebe o CaRIOca ProgFestival festival de rock progressivo

O Theatro Municipal de Niterói recebe nos dias 30 de setembro e 1 de outubro (sexta e sábado), às 19h, a quinta edição do CaRIOca ProgFestival. Consolidado como referência nacional na música progressiva, o festival recebe as bandas Jubal Troupe, Anxtron, Ronaldo Rodrigues e Organic Reaction.

O CaRIOca ProgFestival surgiu em 2017, com a sua 1ª edição, com quatro dias, no Centro da Música Carioca, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. A partir de 2018, em sua 2ª edição, cresceu e foi adquirindo uma maior credibilidade no cenário cultural abrangendo tanto teatros públicos quanto privados, no Rio de Janeiro e em Niterói.

Teatros do Rio de Janeiro, como: Centro da Música Carioca, na Tijuca, na Zona Norte. O Centro Cultural Justiça Federal, no Centro. E, o Teatro Solar de Botafogo e a Casa de Pedra, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E, em Niterói, compondo desde a 3ª edição, em 2019, o Theatro Municipal de Niterói, que possui um histórico junto ao mundo do rock e potencialmente com o rock progressivo.

As bandas da 5ª edição

Formada em 2003 na cidade de Niterói, Anxtron é rock progressivo instrumental com músicas repletas de solos e improvisos, influenciada pelo pop e heavy metal, proporcionando distintas atmosferas ao longo das apresentações. A discografia é composta pelo debut Brainstorm e o segundo disco, Jellyfish, além do ao vivo gravado na edição de 2020 do CaRIOca ProgFestival.

A Jubal Troupe, formada por cinco músicos, tem a diversidade em seu DNA, desde a pluralidade dos integrantes até o estilo eclético instrumental com base no rock progressivo. O EP de estreia chama Negative Revealed.

Ronaldo Rodrigues, tecladista e compositor carioca, que já contabiliza mais de uma dezena de álbuns oficiais lançados, entre trabalhos próprios e participações. Também é crítico musical e escreve periodicamente para os sites Consultoria do Rock e BeProg.

Suas bandas, Caravela Escarlate e Arcpelago, figuram entre os principais expoentes da nova geração do rock progressivo brasileiro; integra também o projeto musical multinacional Blue Rumble, contando com músicos da Suíça, Luxemburgo e EUA. Ronaldo também toca teclado para a banda de stoner blues Blind Horse e fez parte da última formação da lendária Módulo 1000.

O Organic Reaction, também do Rio de Janeiro, que foge de rótulos e apresenta trabalho autoral repleto de influências notáveis, que vão do rock progressivo dos anos 70 até o moderno heavy metal. O primeiro álbum “Mysteries of the Lost World” foi lançado no início de 2021 em todas as plataformas digitais e em CD.

SERVIÇO

CaRIOca ProgFestival

Datas: 30 de setembro e 01 de outubro

Horário: 19h.

Duração: 180 min

Classificação etária: livre

Ingressos: R$ 90,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro 35, Centro, Niterói.

Telefone: 3628-6908

BILHETERIA

Sympla – vendas online.

Ingressos à venda na bilheteria do teatro – aceita dinheiro, cartões de crédito/débito e Vale Cultura

Horário de Funcionamento:

Dias com espetáculo – Quarta a domingo, das 14h até o início do mesmo.

Dias sem espetáculo – Quarta a sexta, das 14h às 18h.