Niterói recebe novo lote de vacinas e segue vacinando a população na segunda-feira (28)

Niterói recebeu ontem (26) um lote de 22.970 doses da vacina que serão disponibilizados para a população a partir da segunda-feira (28). Das 605.920 doses que a Secretaria Estadual de Saúde entregou na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) para serem distribuídas aos 92 municípios, Niterói ficou com 11.600 doses da Coronavac (para primeira e segunda aplicação), 4.530 doses da Janssen e 6.840 doses da Pfizer.

A cidade inicia a vacinação de pessoas a partir de 44 anos nesta segunda-feira (28), e a expectativa é que até 30 de junho a população geral até 32 anos já tenha recebido a primeira dose. Para julho, a partir da quinta-feira (01º/07) podem se vacinar pessoas a partir dos 41 anos.

Para evitar fila e aglomeração nos postos a prefeitura disponibilizou o agendamento da vacinação através do aplicativo Colab. É possível agendar a vacinação nos seguintes postos: Campo de São Bento, Vital Brazil, São Lourenço e Engenhoca, e a partir desta segunda-feira (28), o agendamento também poderá ser feito para a Policlínica de Piratininga e o posto volante do Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha.