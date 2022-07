Niterói recebe mostra visual que percorreu três cidades do Brasil

Após percorrer três galerias nas cidades de Belo Horizonte, Campinas e Rio de Janeiro, a exposição Um Jardim em Floresta, da artista visual Claudia Tavares com curadoria de Marcia Mello, chega em Niterói hoje (02), às 16h, na Galeria Reserva Cultural.

Resultado de uma profunda pesquisa realizada pela artista entre 2014 e 2016, nesse período a artista se dedicou a engarrafar a umidade no próprio ateliê, no bairro Laranjeiras, Zona Sul do Rio, em que produz as obras com o objetivo de transportá-la para Floresta, lugarejo situado no Sertão de Pernambuco que padece de falta de água e escassez de chuva.

“A viagem por terra entre Petrolina e Floresta, em Pernambuco, desvela uma amplitude árida, de umbuzeiros, favelas e mandacarus aparentemente sem verde e sem vida. São quilômetros de terra batida e muita poeira levantada pelos carros que cruzam. Viajei por alguns dias pelas cidadezinhas em torno de Floresta. Nuvens de chuva circulavam ao longe”, recorda a artista que transportou cerca de 180 garrafas de água entre um percurso e outro.

Esse trabalho ganhou o 1º prêmio na categoria Novas Visões no Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia 2019 e o júri popular no Festival de cinema ambiental Cine Ema 2020: “A exposição adquire novos formatos cada vez que é montada. Entre fotografias, vídeos, objetos e textos, a poesia brota como água de nascente nas salas onde se apresenta. O caráter utópico e performático da pesquisa vem permeado de gestos simbólicos, amalgamando natureza e arte, paisagem e vida”, ressaltou a curadora Marcia Mello.

Com linguagens da fotografia e de vídeo entre as mostras individuais realizadas pela artista, destacam-se Nuvem e Vento, na Galeria do Ateliê, em 2011; Nós, no Espaço Cultural Sérgio Porto, em 2012; Preto Branco, na Galeria Tempo, em 2013; Vestida de Infância, na Galeria do Ateliê, em 2017; e Ilhas de Navegação, na Galeria Cândido Mendes, em 2019.

Serviço:

Exposição: Um Jardim em Floresta

Artista: Claudia Tavares

Curadoria: Marcia Mello

Abertura: 02 de julho

Horário: Às 16h

Visitação: 03 de julho a 24 de julho de 2022

Local: Reserva Cultural

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos, Niterói

Horário: Das 12h às 22h

Entrada: Franca