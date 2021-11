Niterói recebe exposição sobre história do Theatro Municipal do Rio

Exposição itinerante ‘Theatro Municipal em turnê’ está em cartaz na Sala Cultural Leila Diniz

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro rompe as barreiras do seu prédio histórico na Cinelândia e leva um pouco da sua trajetória para todo o Estado, através da exposição itinerante ‘Theatro Municipal em turnê’, atualmente em cartaz na Sala Cultural Leila Diniz, na Imprensa Oficial, em Niterói. Neste circuito da exposição itinerante serão revelados diversos momentos de um dos maiores teatros do país: desde a construção e inauguração, em 1909, até os dias atuais.

Eliseu Visconti pintando o pano de boca do Theatro em seu ateliê em Paris

Através dos painéis espalhados por todo espaço expositivo da Sala, o público poderá ter contato com os projetos originais do Theatro, fruto do concurso finalizado em 1904, além das pinturas e esculturas que adornam o prédio, de artistas como Eliseu Visconti e Rodolfo Amoedo.

Clássicos que passaram pelo palco do Theatro Municipal como O Lago dos Cisnes e O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, II Trovatore, de Giuseppe Verdi e O Guarany, de Carlos Gomes, também são relembrados em textos e fotos.

A bailarina Maria Olenewa, durante sua passagem no Thetaro Municipal na década de 1930

Propondo um paralelo com a atualidade, as reformas pelas quais o Theatro passou também estão presentes na exposição, como a reforma de 2008, destacando o quanto é importante a preservação desse rico patrimônio nacional.

Os três corpos artísticos do Theatro Municipal do Rio: o Corpo de Baile, o Coro e a Orquestra Sinfônica – todos fundados na década de 1930 – também são homenageados pela exposição. Nomes como Francisco Braga (primeiro maestro titular da OSTM), passando pelas bailarinas Maria Olenewa, Ana Botafogo, entre tantas outras estrelas, marcaram a história do Municipal e não poderiam ficar de fora dessa homenagem.

“A Exposição Itinerante Theatro Municipal em Turnê vai permitir que o público se sinta ainda mais próximo do TMRJ. Nos painéis que compõem o circuito, temos – além da própria história da instituição – contato com as grandes apresentações e artistas que já passaram pelo palco do Theatro, e também contamos um pouco sobre como funciona o TMRJ atualmente”, destaca a Presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino”.

Exposição itinerante destaca os mais de 100 anos de atividades do Thetaro Municipal

Cristina Batista, diretora-presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro revela a alegria de fazer parte deste projeto:

“Lisonjeados e honrados. É assim que nós da Imprensa Oficial recebemos na Sala de Cultura Leila Diniz uma mostra imperdível desse gigante da nossa cultura que é o Theatro Municipal do Rio de Janeiro,” afirma.

A Coordenadora do Centro de Documentação do TMRJ, Laura Ghelman acrescenta: “Colocamos o Theatro Municipal em turnê para que todos possam viajar conosco”.

Serviço:

Exposição ‘Theatro Municipal em turnê’

Local: Sala de Cultura Leila Diniz – Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Endereço: Rua Prof. Heitor Carrilho, 81 – Centro, Niterói

Funcionamento da Sala de Cultura Leila Diniz: de segunda a sexta, das 9h às 16h

Classificação: Livre