Niterói recebe exposição do artista plástico Zé Reticências

“Abstrai Que é Melhor”. Eis o nome da exposição do artista plástico Zé Reticências, a ser aberta na próxima quinta-feira (1º de dezembro), no CCCN (Centro de Convivência e Cultura de Niterói). O evento, que começa às 16h, terá visitação pública dos dias 3 a 16 próximos, de 10h as 17h.

Iniciativa do CCCN – órgão da Fundação Municipal de Saúde de Niterói -, a exposição mostra o trabalho de Zé Reticências – usuário do Sistema de Saúde Mental da cidade.

Afirmando a capacidade de convivência de todos, o Centro de Convivência e Cultura atua na inserção psicossocial de pacientes diversos, em diferentes níveis de necessidades. A amostragem de trabalhos artísticos valoriza o artista/usuário, criando vínculos importantes do paciente com a sociedade, desmistificando, também, estigmas tradicionalmente ligados a eles.

De formação eclética, Zé Reticências fez curso de caricaturas no SESC-Nierói; História da Arte – ICL – Instituto Conhecimento Liberta – 2021; História da Arte – Do moderno ao contemporâneo – 2022 e Cursou Pedagogia na UFF (embora não tenha concluído o curso).

De desenhos em nanquim a pinturas, passando por ambientações, o artista – que já se apresentou no Fórum Mundial Social – possui múltiplas faces, inclusive como comunicador. Ele também toca gaita e instrumentos de efeito, durante apresentações em que mescla, de forma interativa, música e artes plásticas. E já fez inúmeras exposições em cidades do estado do Rio e do Maranhão. Na Rádio Pop Goiaba UFF, atuou como apresentador do Programa “Café com o Zé…”, entre 2020 e 2022.

Para Zé Reticências, “a necessidade de abstrair se faz presente, pois a realidade por si só não nos basta”.

A exposição “Abstrai Que é Melhor” tem curadoria da museóloga e historiadora Tamy Barros.

O CCCN fica na Rua Visconde do Uruguai, 531, sala 203 – Centro