Niterói recebe evento para promover inclusão social e esportiva

Embora as Paralimpíadas de Tóquio 2020 já tenham acabado, a chama da inclusão social por meio do esporte segue mais acesa do que nunca. No próximo sábado (02), será dia de esporte e inclusão na cidade, com o Festival Niterói Paradesportivo, que vai reunir atletas profissionais e amadores no Praia Clube São Francisco.

A programação que tem apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói, através da Prefeitura Municipal, e realização da INCAB ( Instituto Professor Carlos Augusto Bittencourt ), inclui a apresentação de modalidades paradesportivas, como bocha, jiu-jitsu e futebol, entre outras. Além das Clínicas de Vivência.

“A volta do projeto e dos eventos esportivos era um objetivo da SMEL (Esporte e Lazer Niterói). Com a ação esperamos aproximar ainda mais o paradesporto e os paratletas do público, e tornar Niterói uma referência paradesportivos nacional”, afirmou o secretario da pasta Luiz Carlos Gallo.

“Um evento que tem o objetivo de fomentar o paradesporto em nossa cidade, aproximando os atletas do público, de patrocinadores e do Poder Público. Agradecemos o apoio do prefeito AXEL Grael, da Secretaria de Esporte e Lazer- SMEL, através da Prefeitura de Niterói, que deram todo o apoio para que o evento acontecesse, marcando o retorno do Calendário Paradesportivo de Niterói”, disse Raphael Emilião, coordenador do INCAB, realizador do Festival.

“Ficamos muito satisfeitos de receber um evento deste porte no Praia Clube São Francisco. As nossas portas estão abertas para os treinamentos de algumas modalidades e assim reforçamos nosso compromisso com a acessibilidade”, ressalta Paulo Henrique Cerchiari, presidente do Clube.

Durante o dia também será apresentado o calendário do Projeto Niterói Paradesportivo. E haverá, ainda, palestras de paratletas que vão mostrar como é o dia a dia de treinamento, o cronogramas de competições, os títulos conquistados e a experiência no paradesporto profissional.