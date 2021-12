Niterói recebe etapa do ‘Mano a Mano’ com presença de Marta e outras estrelas

Evento acontece neste domingo no Caminho Niemeyer e conta com presença de estrelas do futebol feminino como Marta, Debinha e Cris

Niterói recebe, na manhã deste domingo (5), a edição 2021 do evento esportivo ‘Mano a Mano’, com a presença da jogadora Marta – eleita 6 vezes a melhor do mundo pela Fifa – e das craques da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Debinha e Cris. A disputa acontece no Caminho Niemeyer, Centro de Niterói.

As três atletas participarão da 7ª edição do ‘Mano a Mano’, projeto criado e produzido pela Dream Factory e a X3M, que esse ano pretende chamar a atenção para a representatividade do futebol feminino, buscando mais igualdade e respeito nesse esporte que é paixão nacional. O ‘Mano a Mano – Donas do Jogo’ acontece das 8h às 14h e, além das 3 craques da seleção, reunirá outras 12 atletas.



O torneio, que é inspirado no lendário golzinho de rua, contará com três equipes, nomeadas de ‘Brabas do Empoderamento’, ‘Feras do Respeito’ e ‘Rainhas da Igualdade’, compostas de quatro jogadoras, cada (três titulares e uma reserva). As equipes jogarão entre si partidas de sete minutos de duração e as duas melhores disputarão a grande final, que terá dez minutos. Para Bernardo Fonseca, CEO da X3M, é preciso estimular o interesse público pela modalidade. E, para isso, nada melhor do que contar com uma seleção de peso. “Quanto mais a gente conseguir atrair atletas consagradas no cenário internacional, mais fácil será para popularizar o futebol feminino, que durante muito tempo não recebeu o devido tratamento que merecia”, destacou.

O futebol feminino vem ganhando mais visibilidade, especialmente após a Copa do Mundo de 2019, e o ‘Mano a Mano – Donas do Jogo’ reforça esse empoderamento levando entretenimento com protagonismo feminino. Para Fernanda Cozac, Diretora de Marketing da Dream Factory, o principal objetivo da ação é contribuir para o fortalecimento do futebol feminino. “É muito mais do que uma competição de futebol com grandes nomes. O evento tem como grande desafio fazer com que todos estejam ainda mais engajados na construção de uma sociedade cada vez mais justa e igualitária para todas as mulheres, em todos os setores. Essa é a voz que queremos dar para essa edição”, afirma Cozac.

Nas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, descreve a emoção em receber as estrela do futebol feminino, que vieram conhecer, neste sábado (4), as instalações montadas para a realização do evento.

“Vejam que bacana! As Donas do Jogo já estão conhecendo o espaço em que vai acontecer a edição 2021 do ‘Mano a Mano’, em nosso Caminho Niemeyer, neste domingo. As craques do futebol feminino Marta, Debinha e Cris, vieram hoje a Niterói com suas famílias e ficaram encantadas! Nossa cidade é mesmo apaixonante, não é?”, publicou o prefeito em sua conta no Instagram.

Em sua publicação, Axel Grael também fez questão de destacar a importância do esporte em sua história familiar. “Venho de uma família de atletas. Minha mãe Ingrid e minha tia Margrete eram atletas, assim como minha sobrinha Martine Grael, bicampeã olímpica de vela, que representam lindamente a força feminina no esporte. Minha mãe me ensinou, desde sempre, que lugar de mulher é onde ela quiser! Muito bom ver essas estrelas do futebol em nossa cidade, fortalecendo e inspirando muitas meninas!”, finaliza o prefeito.

Escalações das equipes

Brabas do Empoderamento: Marta, Vitoria de Jesus Santos, Byanca Beatriz Alves de Araújo e Beatriz Pereira dos Santos.

Feras do Respeito: Cris, Julia Bianchi, Maria Luiza Schwaizer e Vivian Cardoso Dos Santos.

Rainhas da Igualdade: Debinha, Maria Luiza Souza Nogueira, Bruna Santos Nhaia e Patrícia da Silva Sochor.