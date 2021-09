Niterói recebe edição de “Um Dia Sem Carro” neste domingo (26)

Menos carro e mais saúde. Essa é a proposta de mais uma edição do evento “Um Dia Sem Carro”, organizada pelo movimento homônimo que será realizado neste domingo (26), a partir das 8 horas, com concentração na Concha Acústica de Niterói, no bairro do Gragoatá, tendo a saída programada para às 9. O evento é organizado pela Prefeitura de Niterói através da Secretaria Municipal.

O evento, que tem alusão ao Dia Mundial sem Carro, tem por objetivo incentivar o uso da bicicleta como modo alternativo de mobilidade urbana, evitando a poluição do meio ambiente, e estimular a prática do ciclismo como estilo de vida saudável. A ideia de deixar o automóvel em casa e mostrar que existem alternativas de transporte menos danosas ao meio ambiente é o objetivo da ação.

O percurso traçado será por toda orla da Zona Sul, atravessando o Túnel Charitas/Cafubá, a arena de chegada nesse ano ficará no Parque Orla de Piratininga, onde vai acontecer sorteios de bicicletas e diversos prêmios aos ciclistas participantes.

“Mudar o jeito de fazer as pequenas coisas, se conscientizando em suas pequenas ações, podem trazer grandes benefícios, como pedalar alguns dias na semana em vez de dirigir, contribuindo assim para uma vida mais saudável e para um meio ambiente menos poluído”, enaltece Luiz Carlos Gallo, secretário Municipal de Esporte e Lazer.

“A bicicleta tem muitos benefícios. Não polui, tem baixo custo e ainda faz bem à saúde. E é muito satisfatório poder proporcionar mais um evento que tem o foco de conscientizar a população, além de contribuir para o nosso meio ambiente”, ressaltou o presidente da ACERJ Cláudio Santos.

A CCR Barcas vai autorizar 50 ciclistas com suas bicicletas nas embarcações das 6 às 7 horas, e na embarcação das 8h todos os ciclistas que chegarem até às 7h20 na Praça XV, serão devidamente embarcados com sua bike.

A inscrição para o evento será gratuita, das 7:30h às 8:30h, na Concha Acústica de Niterói.