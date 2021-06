Niterói recebe Curso de Mecânica de Bikes nesta terça (22)

Com o propósito de ministra um curso de mecânica e, ao mesmo tempo, dar aulas de conscientização no trânsito, a Fika Bike Café realiza nesta terça (22) o 1º curso básico de mecânica de bikes.

Ministrado pelo instrutor Hélio La Greca, o “Filé”, profissional com mais de 20 anos de experiência que tem em seu currículo atuação como mecânico de equipes brasileiras de Mountain Bike em várias competições internacionais, o curso se propõe a ensinar como um ciclista pode resolver um problema que apareça de forma repentina.

“É interessante que se tenha noções básicas para que se possa reconhecer algo estranho na bike, o que pode indicar um problema, e não ficar na mão enquanto estiver na rua e, caso fique, saiba solucionar o problema”, explica.

O curso é ideal para os ciclistas que buscam conhecimento e autonomia para identificar e solucionar problemas mecânicos. Os participantes poderão aprender noções gerais de mecânica, função dos componentes, manutenção de rotina e preventiva, como lavar, desengraxar e lubrificar, conserto e troca da câmera de ar e corrente, regulagem do câmbio e freio, segurança no trânsito entre outras coisas. Tudo metendo a mão na massa ou melhor na bike e com a utilização de ferramentas apropriadas.

Para quem quiser saber mais detalhes basta ligar ou mandar um WhatsApp para (21) 99512-8206. A Fika Bike fica na Avenida Marquês de Paraná, 220, no Centro.