Niterói recebe campeonato de Vôlei e Canoa Havaiana neste sábado

Cada final de semana é um evento esportivo diferente acontecendo em Niterói. Neste sábado (28), os niteroienses vão poder escolher qual acompanhar: a Canoa Havaiana, na Praia de São Francisco, a partir das 7h ou assistir um Campeonato de Vôlei de Praia que acontece em Icaraí, a partir das 8h.

Niterói está sendo reconhecida cada vez mais pelas atividades esportivas que está trazendo para a população, principalmente depois de uma fase onde todos precisaram manter-se longe um do outro, por causa do isolamento social, então, em virtude disso, os eventos esportivos vem acontecendo para incentivar os niteroienses na prática do esporte.

Para Márcio Gaudie, atleta de vôlei de praia da seleção brasileira e organizador do Circuito Niteroiense de Vôlei de Praia, a cidade sorriso está sendo um exemplo para as outras e parabeniza o secretário de esporte.

“A Secretaria de Esporte e Lazer está mexendo bastante no esporte na cidade, está de parabéns por promover eventos assim. Niterói está sendo um exemplo de eventos esportivos para a cidade. Parabéns ao Gallo, secretário de esportes, por está fazendo acontecer”.

Vôlei de Praia

O Campeonato de Vôlei de Praia acontece entre as ruas Presidente Backer e Lopes Trovão, nas areias de Icaraí, com dois torneios, o torneio aberto e o master, realizados junto à Federação Master de Vôlei (FVMR), às 8h, neste sábado.

A competição é única, no mesmo dia terá a equipe vencedora. Além disso,o circuito contará com a participação de times de Vitória, Manaus, Nordeste e outras regiões do Brasil. Além de uma equipe que vem diretamente do Chile para competir nas areias niteroienses.

O Torneio Aberto contará com duplas no masculino e feminino nas categorias avançado e intermediário. O Master trará disputas entre duplas no masculino e feminino, nas categorias 30+/35+/40+/45+/50+/55+ 59+ / 63+. Também haverá desafio entre os quartetos (apenas masculino), nas categorias 35+/40+/45+/50+.

Além da competição, o Circuito contará com oito quadras; DJ, locutor, narrando os jogos, área para os atletas, serviço médico, área de alimentação; sorteio de brindes e show dos músicos niteroienses Dilsinho DKV e André Geléia para animar o público.

Canoa Havaiana

A Praia de São Francisco recebe a sétima edição do Super Paddle, no Campeonato Niteroiense de Canoa Havaiana, neste sábado, às 7h. A competição recebeu mais de 500 inscritos em mais de cinco categorias.

Os atletas vão percorrer de 8km e 12 km. Os três primeiros colocados vão receber uma premiação em medalhas, de ouro, prata e bronze, em todas as categorias. Já as premiações para as canoas individuais V1 e OC1 Open, serão divididas da seguinte forma: R$400,00 reais para o 1º lugar (Mas/Fem), R$200,00 reais para o 2º lugar (Masc./Fem), e R$150,00 reais para o 3º lugar.

Para o secretário de esportes e lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, a cidade é considerada um grande polo da canoa havaiana no Brasil e que a visibilidade nacional acontece por causa das suas praias que trazem o cenário perfeito para os eventos desse porte.

“Hoje, Niterói é considerada o polo da canoa havaiana no Brasil com seus 35 clubes, diversas competições, e grandes resultados na modalidade. E, nesse ano, a Secretaria tem previsto no seu calendário mais de 10 campeonatos. A visibilidade nacional acontece naturalmente, por Niterói possuir uma orla privilegiada que permite a definição de raias adequadas, cenário perfeito para realização de eventos desse porte, que impulsionam o turismo e alavancam a economia da cidade”, disse Luiz Carlos Gallo.

A niteroiense Arinete Caillaux, que junto com o marido Marcelo Caillaux, montaram a primeira equipe de 70+ no Brasil e fazem parte do Niterói Hoe, conta que estará no campeonato torcendo por seu amado que vai competir na categoria 60+.

“Tanto eu como Marcelo montamos as primeiras equipes de 70+ no Brasil. Temos muito orgulho disso! Nesse campeonato, eu não vou fazer parte porque não tem a minha categoria, mas o meu marido vai e eu estarei presente para vê-lo competir”.

O evento ainda contará com show e DJ animando o público e os participantes.

Categorias que vão competir – V1 open 40+ masculina e feminina; OC1 open/ estreantes/ master 40+, 50+ Masculina e feminina; OC2 open – Masculina/Feminina/Mista; OC6 Master 40+ – Masculina/Feminina/Mista; OC6 Master 50+ – Masculina/Feminina/Mista; OC6 Estreantes; OC6 – Master 60+ Masculina/Feminina/Mista; OC6 – Open – Masculina/Feminina/Mista – e V3 – Open – Masculina/Feminina.