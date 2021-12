Niterói recebe área para o terminal pesqueiro

A entrega do Governo Federal para a Prefeitura de Niterói do tão sonhado Terminal Pesqueiro na Avenida do Contorno, no Barreto, próximo à Ponte Rio-Niterói, foi formalizada na semana passada. O secretário Luiz Paulino Moreira Leite, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Seden), esteve em Brasília com o Secretário Nacional da Pesca, Jorge Seif Júnior, onde foi assinado a doação do terreno em que o terminal está localizado. Paralelo a isso a Prefeitura está montando a segunda parte da reserva para a efetivação da dragagem do Canal de São Lourenço, que vai desassorear parte da Baía de Guanabara para entrada e saída de navios para o Porto de Niterói e os estaleiros.

Paulino explicou que o encontro com Seif foi muito positivo e que ficou decidido que o terreno com o Terminal vai passar para Niterói promovendo a revitalização da indústria naval e de pesca. “Está documentado e tem um decreto presidencial para essa doação. O decreto passou no Congresso Nacional e agora precisamos ajustar tudo com a Companhia Docas para tratarmos do espaço. Esse local é de extrema importância para a cidade já que tem toda uma cadeia produtiva em torno da pesca”, contou.

A revitalização do Terminal está diretamente ligada a dragagem do Canal de São Lourenço. Na inauguração do Terminal, em dezembro de 2013, foi divulgado que a estrutura custou cerca de R$ 10 milhões, com um cais com 95 metros de extensão e área de aproximadamente 7,2 mil metros quadrados. A estimativa era que mais de 15 mil pescadores seriam beneficiados e que 500 pessoas circulariam pelo local diariamente, além de movimentar 25 toneladas/dia de pescado, que poderiam chegar a 120 toneladas/dia futuramente, segundo nota da Prefeitura de Niterói na época.

O Ministério da Infraestrutura confirmou em nota que a dragagem não está sendo executada pelo Ministério da Infraestrutura/Dnit, mas pela Prefeitura de Niterói. O secretário Luiz Paulino informou que a licença provisória para a dragagem do Canal de São Lourenço já existe e que a prefeitura já tem uma reserva que beira os R$ 49 milhões e está com a segunda parte do orçamento está sendo lançada esse segundo momento. A profundidade atual do trecho baixo é de seis metros e com o desassoreamento vai para nove metros; e na parte funda de oito metros vai aumentar para 11 metros de profundidade. Além da entrada de embarcações para a movimentação do setor naval, a limpeza dos dejetos vai promover a circulação hídrica e entrada de pescado na região.

“A dragagem vai ser feita pela prefeitura atendendo aos anseios dos empresários que estão com dificuldade de trabalhar com a profundidade do jeito que está. A previsão é trazer 12 mil trabalhadores dos 20 mil que tinham perdido seus cargos de trabalho. Além disso vai fomentar o comércio local da região com várias outras empresas indiretamente beneficiadas. Essa dragagem é uma promessa antiga da sociedade produtiva da cidade”, pontuou.

O Canal de São Lourenço será aberto ao acesso à Ilha da Conceição com cerca de 20 metros de largura e 300 metros de extensão. A Companhia Docas foi procurada pela reportagem para comentar os assuntos mas não se manifestou.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que, atualmente, analisa o requerimento da Licença de Instalação para a realização das obras previstas que se situem no município de Niterói, incluindo o Programa de Gestão Ambiental apresentado pela Prefeitura Municipal de Niterói. O aterramento da enseada de São Lourenço e as atividades construtivas para requalificação dessa região, em meados do século XX, culminaram na ligação da Ilha da Conceição ao continente, impedindo a circulação hidrodinâmica local e, consequentemente, a melhoria da qualidade ambiental dessa região.