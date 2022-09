“Duetos”, com Patricya Travassos e Marcelo Faria

Encenada em mais de 20 países, e traduzida em mais de 10 idiomas, a peça “Duetos – a comédia” chega a Niterói estrelada pelos atores Patricya Travassos e Marcelo Faria, nos dias 7, 8 e 9 de outubro – sexta a domingo.

A comédia retrata de forma cômica os encontros e desencontros da vida amorosa contemporânea através de quatro histórias de uma mulher e um homem — não necessariamente casal — às voltas com seus próprios desejos e traumas em busca do amor, e no enfrentamento à solidão.

Na primeira história, ‘Encontro às cegas’, Jonathan e Wanda marcam um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento. Ambos se esmeram para agradar, mas nada sai como o esperado.

‘Quase casados’ é a segunda história, na qual Jane prepara uma festa de aniversário para seu chefe, Ary. Ele não se interessa por mulheres, mas ela não vê isso como empecilho para um possível casamento. Afinal, a esperança é a última que morre.

Shirley e Beto, protagonistas da terceira história, decidem passar férias na Espanha para finalizar seu divórcio. Enquanto se afogam nos drinques, vão entendendo que estão longe de ser o ex-casal bem resolvido que pensavam.

E na quarta história, ‘Mais uma vez noiva’, Angela está se casando pela terceira vez, para desgosto de seu irmão Tobias. Pouco antes da cerimônia, uma sucessão de incidentes a leva a crer em mau presságio. Confusa, não sabe mais se quer casar.

“Eu amo comédia. Adoro assistir e adoro fazer comédia. E ter quatro histórias na mão é muito divertido. Quatro personagens, quatro pensamentos, quatro carências, quatro caracterizações. Está sendo muito rico pra mim. Estamos chegando a lugares muito divertidos e ao mesmo tempo muito profundos – apesar de engraçados, os personagens falam de emoções muito humanas. Está sendo um presente nesse momento difícil, saindo da pandemia. Precisamos rir, mais do que nunca. Precisamos ir ao teatro. A nossa classe foi muito prejudicada nesses últimos anos, então eu espero que seja um sucesso”, afirma Patricya Travassos, autora e apresentadora com mais de 40 anos de carreira, 35 novelas, 10 filmes, 9 peças de teatro, 3 livros publicados e mais de 30 músicas compostas.

Em cada lateral do palco há um pequeno camarim onde atriz e ator farão as trocas de roupa para cada cena às vistas do público. De acordo com a luz, estes camarins ora estarão visíveis, ora invisíveis. Os demais elementos não são fixos, e serão mudados a cada cena, numa composição que é, para o ator Marcelo Faria, um dos grandes desafios do projeto que está em sua primeira montagem no Brasil.

“Interpretar num mesmo espetáculo quatro personagens já é estimulante, mas não para por aí. São quatro histórias distintas com um mesmo enredo — encontros e desencontros, solidão e a busca pelo amor e por um companheiro ou companheira ideal. Nos diverte tanto que com certeza divertirá quem estiver na plateia. Eu sempre adorei desafios, e o palco me desafia sempre. Quatro personagens. Quatro trocas de roupa em cena, camarim aberto, e uma companheira que é uma mestra da comédia”, complementa o ator, que soma mais de 30 anos de carreira, 35 novelas e seriados, 5 filmes, 10 peças de teatro e é vencedor de 2 prêmios como “Melhor Ator”.

SERVIÇO

Duetos – a comédia

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos. Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos, Niterói.

Data: 7, 8 e 9 de outubro – sexta, sábado e domingo.

Hora: Sexta e sábado, às 20h. Domingo, às 19h.

Valores dos ingressos:

Setor Plateia:

R$90 – Inteira

R$45 – Meia

Setor Promocional:

R$50 – Inteira

R$25 – Meia

Os ingressos podem ser comprados pelo Sympla no link https://bileto.sympla.com.br/event/76298/d/156765 ou na bilheteria da Sala Nelson, terças e quartas de 14h às 18h, e de quinta a domingo de 14h às 20h.

Mais informações pelo telefone 21 97748-1479.

Venda de ingressos: Site Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/76298/d/156765 ou na bilheteria da Sala Nelson, terças e quartas de 14h às 18h, e de quinta a domingo de 14h às 20h.

FICHA TÉCNICA

Autor – Peter Quilter

Direção – Ernesto Piccolo

Atriz – Patricya Travassos

Ator – Marcelo Faria