Niterói realiza primeiro simpósio sobre canoa havaiana

Prática espotiva bem conhecida na cidade, a canoa havaiana será tema de um simpósio online organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói. O evento será realizado na terça e quarta-feira da próxima semana (29 e 30) das 17 às 20 horas. O prefeito Axel Grael estará entre os palestrantes.

O secretário municipal de esporte e lazer, Luiz Carlos Gallo, falou que o simpósio se faz necessário pelo aumento do número de praticantes da modalidade no município. Elencando a quantidade de clube que existem em Niterói, o chefe da pasta também comentou sobre o protagonismo que a cidade vem conquistando na área.

“Nossa cidade que é conhecida por sua tradição esportiva, vem se tornado uma referência, principalmente no que diz respeito as modalidades aquáticas. O aumento de praticantes de canoas havaianas está ai para comprovar. Hoje temos 31 clubes em Niterói, e grandes destaques em competições dentro e fora do país. A cidade antes da pandemia sediou Campeonatos municipais, estaduais e brasileiros”, ressaltou Gallo.

Além de Axel, outros palestrantes confirmados são o capitão de fragata da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, Renato Vieira Melgaço; o presidente da Confederação Brasileira de Canoa Havaiana, Daniel Bueno; o navegador Amyr Klink; e o presidente da Federação de Canoas do Rio de Janeiro, Marcelo Esquilo.

As palestras serão exibidas ao vivo pela página oficial da Associação Niteroiense de Canoa Havaiana, a @anvaa_niteroi.

Confira a programação completa abaixo:

Terça, dia 29/06 às 17 horas – Marcelo Esquilo

Terça, dia 29/06 às 18 horas – Daniel Bueno

Terça, dia 29/06 às 18:40 – Capitão de fragata Renato Vieira Melgaço

Quarta, dia 30/06 às 17 horas – Axel Grael

Quarta, dia 30/06 em horário a ser divulgado – Amyr Klink