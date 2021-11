Niterói realiza Pedal Novembro Azul

No domingo (28), às 9h30min, a orla da Zona Sul de Niterói será tomada por ciclistas que participarão de uma pedalada em alusão Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata e à saúde do homem.

No pedal de Outubro Rosa, realizado no último mês, o evento contou com cerca de 200 ciclistas no percurso realizado pela orla da cidade. “Temos muitas evidências científicas que a atividade física regular reduz doenças crônicas no aparelho cardiovascular, diabetes e o câncer. Queremos incentivar as pessoas a andar de bike e ao mesmo tempo chamar atenção para que os homens realizem o exame”, contou o idealizador do projeto, empresário Claudio José e Silva.

A ação que é realizada pela iniciativa privada, conta com parceria do Programa Niterói de Bicicleta e agentes de trânsito, que irão realizar a escolta dos ciclistas no trajeto do Centro (no ponto de encontro na Rua Marquês de Paraná, 220) até a árvore de natal na praça do rádio amador, em São Francisco, com retorno ao local da concentração.