Niterói realiza mutirão para entrega do Supera RJ aos beneficiários da cidade

Ação acontece até a próxima sexta-feira no Clube Canto do Rio, Centro de Niterói

Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), iniciou, nesta segunda-feira (6), um mutirão para entrega do cartão Supera RJ a todos os beneficiários do programa, na cidade. A ação é resultado do termo de parceria firmado entre o Programa Supera RJ, do Governo do Estado, e a Prefeitura de Niterói. O objetivo é oferecer o maior número de atendimentos, no menor prazo possível.

O Supera RJ é um programa de renda mínima criado pelo Governo do Estado que tem como objetivo o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelos efeitos das medidas adotadas de combate ao novo coronavírus, priorizando o cidadão em estado de vulnerabilidade social e a pobreza no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, o valor do benefício atualmente é de R$ 250 com adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a 2 filhos, podendo chegar ao valor máximo de R$ 350 por mês, exceto quando houver pagamento de valores retroativos. O valor do benefício não pode ser sacado em espécie, sendo destinado apenas para pagamento de compras em estabelecimentos comerciais.

A entrega dos cartões seguirá um cronograma em ordem alfabética a fim de evitar aglomerações

O mutirão iniciado hoje no Canto do Rio, seguirá até a próxima sexta-feira (10). A entrega dos cartões acontece de acordo com a letra e o horário estabelecido para cada dia. O uso de máscara é obrigatório e a entrega respeitará o cronograma de acordo com a ordem alfabética dos beneficiários, a fim de evitar aglomerações.

A assistente social e assessora da SMASES, Raquel Batista, esclarece que, em setembro deste ano, a Prefeitura de Niterói assinou um termo de cooperação com o Governo do Estado para execução do programa Supera RJ, no município. Raquel destaca que famílias de Niterói em situação de vulnerabilidade que não tiveram acesso a nenhum programa de auxílio emergencial, tanto do Governo Federal, quanto do Municipal, que se encontram em precariedade de renda, foram selecionadas para fazer parte do Supera RJ.

Ainda de acordo com a assessora, a prefeitura de Niterói organizou o mutirão de entrega dos carões do Supera RJ, no Clube Canto do Rio, “como uma forma de mobilizar a população para que mais rapidamente ela consiga retirar o cartão e possa acessar o benefício”, explica.

A desempregada Andrea Nascimento Pereira, 37 anos, comemorou a retirada do cartão, que afirma ter chegado em boa hora. “Eu fiquei sabendo sobre o mutirão através do facebook da prefeitura. Eu consultei a lista e vi que meu nome estava lá. Fiquei muito feliz porque estou sem trabalhar e tenho dois filhos para criar. Estou muito grata”, destaca. Andrea explica que ficou surpresa com sua inclusão no programa. “É mais uma graça de Deus! Essa ajuda do governo é uma boa ação para quem precisa”, desabafa.

Andrea Nascimento Pereira procurou o Clube Canto do Rio após encontrar seu nome na listagem divulgada pela prefeitura

O atendimento é direcionado apenas para os beneficiários já cadastrados pelo Programa Supera RJ. A lista completa está disponível para consulta no link: https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/140.06/12

Cronograma

Segunda-feira(6): das 8 às 16 horas – Letra A até Letra C

Terça-feira (7): das 8 às 16 horas – Letra D até Letra G

Quarta-feira (8): das 8 às 16 horas 08/12 – Letra H até Letra L

Quinta-feira (9): das 8 às 16 horas – Letra M até Letra R

Sexta-feira(10): das 8 às 12 horas – Letra R até Letra Z

Em caso de dúvidas e maiores informações, acesse o site: www.superarj.rj.gov.br/ ou SAC – Capitais e Regiões Metropolitanas disque 3003-1467 e demais regiões ligue para 0800 333 1467.