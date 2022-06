Niterói realiza ação de atualização do nome social no cartão do SUS

Junho é comemorado o mês do orgulho LGBTQIA+ e por isso, na próxima terça-feira (14) e quarta-feira (15), as pessoas travestis e transexuais vão poder participar de uma ação social para atualizar o nome social no cartão do SUS. A ação será realizada no Ambulatório João W. Nery, no Centro de Niterói, das 12h às 18h.

Vale ressaltar que, os interessados devem comparecer ao ambulatório portando documento com foto e CPF. O documento apresentado não precisa estar com o nome retificado. O uso de máscara é obrigatório.

A coordenadora do ambulatório, Caroline Cabral, fala da importância da iniciativa.

“A intenção é promover acesso a um direito já garantido pelo SUS e disponível nas Unidades de Atenção Primária, em uma Ação especial em grande escala para população Travesti e Trans”, afirmou Caroline. “O dispositivo, que funciona às quartas-feiras, se destaca por ter sido o primeiro entre os municípios do Rio de Janeiro, focado na atenção a esta população”, destaca a coordenadora.

O ambulatório João W. Nery fica na Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço, na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 169, 4° andar, no Centro. A população pode entrar em contato pelo telefone (21) 2612-8184.

O evento é uma iniciativa do Departamento de Supervisão Técnico-Metodológica (Desum) da Secretaria Municipal de Saúde, do Ambulatório João W. Nery e a ação é Secretária Municipal de Saúde em parceria com a Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa (Codir).