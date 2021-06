Niterói reabre mais de 50 áreas esportivas na cidade

Até a segunda-feira (28) Niterói vai reabrir 52 campos de futebol, praças e quadras. Os espaços estavam fechados como medidas de contenção do contágio da Covid-19. Na última quinta-feira (24), decreto publicado em Diário Oficial autorizou o retorno da prática do futebol na cidade, obedecendo medidas sanitárias.

No período em que estavam fechadas, algumas destas áreas receberam melhorias. É o caso dos campos da Grota do Surucucu, que passou por recuperação da mureta, do Palácio que passou por pintura de balizas e dos equipamentos de ginástica, e do Holofote, Peixe Galo e Boa Vista, que foram pintados. A quadra do Beltrão passou por substituição da tela do alambrado e colocação das redes nas balizas.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, explicou que os lacres dos espaços começaram a ser abertos nesta sexta. Já foram reabertos os campos do Baldeador, Caramujo, Tenente Jardim, Palmeira, Travessa Barroso, entre outros. O decreto 14.064/2021, que liberou a prática do futebol, orienta que seja feita higienização com álcool antes do início das partidas, cuidados para evitar compartilhamento dos materiais esportivos e proibição de aglomeração de público nos jogos, sejam profissionais ou amadores.

“Estamos reabrindo esses espaços para permitir a prática esportiva na cidade, seguindo as orientações do decreto. Quem for frequentar essas áreas, precisa respeitar os protocolos sanitários para que continuemos a reduzir os índices de contaminação da Covid-19”, pontuou.

Sete áreas permanecem fechadas porque estão passando por obras, como os campos de Jurujuba, da Viradouro e da Praça Tancredo Neves, ou porque são gradeadas.