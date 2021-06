Niterói reabre mais cinco escolas para ensino presencial a partir de segunda (7)

A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação anunciou que vai reabrir, a partir de segunda (7), mais cinco escolas para as aulas presenciais. Outras duas unidades retornam uma semana depois, no dia 14, totalizando sete unidades educacionais reabertas até a metade do mês de junho.

A as escolas que vão retornar são: E.M. Julia Cortines (1° e 5º anos), em Icaraí; E.M. Sítio do Ipê (1° e 5º anos), em Maria Paula; E.M. Antineia Silveira Miranda (9° ano), no Caramujo; UMEI Vale Feliz (1° e 3º anos), no Engenho do Mato; e UMEI Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes (GREI 5), em Santa Rosa. Já no próximo dia 14, reabrem a E.M. Prof. Paulo de Almeida Campos (1° e 5º anos), em Icaraí, e a UMEI Maria Vitória Ayres Neves (GREI 5), no Centro

O secretário municipal de educação, Vinícius Wu, afirmou que o retorno está de acordo com a estratégia de volta paulatina dentro do cronograma adotado pela pasta. Quinze escolas já adotaram o ensino, de forma gradual, desde abril. A reabertura das unidades segue as regras estabelecidas no Plano de Retomada das aulas que prevê o distanciamento social entre os alunos, uso de máscara de proteção obrigatória, além de revezamento entre os estudantes.

“Estamos adotando o ensino híbrido com muita responsabilidade, de forma gradual, com horários e número de alunos reduzidos para a segurança sanitária dos profissionais e estudantes. As aulas presenciais estão acontecendo em 15 unidades, com protocolos rígidos de segurança e monitoramento constante de toda a comunidade escolar. O trabalho é intenso para elevar a qualidade educacional do município e mitigar os efeitos da pandemia”, afirmou o secretário de Educação Vinicius Wu.

O presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, ressalta que as unidades da rede já estão passando por novo processo de sanitização, repetido a cada três meses. Além disso, afirma que as unidades já foram equipadas com materiais de segurança individuais e coletivos, como álcool em gel, sabonete líquido, máscara face shield, tapete sanitizante e lixeiras com pedal.

“Fizemos obras em diversas unidades para o retorno e estamos com um cronograma extenso de reforma e manutenção que será mantido ao longo de todo. Queremos modernizar e elevar a infraestrutura da rede. Antes de reabrir, todas as escolas são adaptadas com marcação no chão, corredor e salas de aula”, completou.

O ensino híbrido não é obrigatório para os alunos. As aulas presenciais têm duração reduzida, de três horas diárias. No Ensino Fundamental 1, as aulas presenciais ocorrem em revezamento semanal, separado em dois grupos. Já na Educação Infantil, as crianças podem ir à escola todos os dias, divididas em grupos, nos turnos da manhã ou da tarde.

Os protocolos de retorno às aulas semipresenciais seguem as especificidades de cada unidade, com as regras estipuladas de acordo com o documento “Diretrizes para a Construção dos Planos Locais de Retorno às Atividades Presenciais da Educação Municipal de Niterói”. Cada escola será responsável por limitar o número de alunos em sala, com a capacidade de até 50% das turmas ocupadas.