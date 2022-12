Niterói quer economizar R$ 25 milhões com ‘governo digital’

A cidade de Niterói lançou, hoje (13), a Estratégia de Governo Digital (EGD) para os próximos dez anos. Até o ano de 2033, o Município pretende economizar R$ 25 milhões de reais com as iniciativas previstas no plano. O decreto, publicado no Diário oficial do Município, tem como base a Lei Federal nº 14.129/2021, que estabelece regras e instrumentos para a prestação digital de serviços públicos.

De acordo com o plano, o governo municipal pretende gerar economia de R$ 20 milhões com as iniciativas de transformação digital de serviços e processos, até 2024. Além disso, economizar R$ 5 milhões com a centralização de contratações de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), até 2025.

A digitalização irá abranger diversas áreas. A proposta é implementar políticas públicas orientadas por dados e evidências, com apoio de tecnologias. Será criada uma sala de situação, com os indicadores de monitoramento de saúde, implementada até 2023. Também está prevista a primeira edição da Pesquisa Municipal por Amostra de Domicílios em 2023.

Com a digitalização, o governo municipal irá fazer o mapeamento de dados e informações de políticas públicas em 2023 e disponibilizar o Catálogo Municipal de Dados de Políticas Públicas até 2024. Para colocar as ações do plano em prática, o DataNit, base de dados de Niterói, será estruturado até o ano de 2025, de modo a potencializar a economia municipal e o ecossistema de inovação.

Desburocratização

Também de acordo com o plano, a digitalização do governo proporcionará desburocratização. Uma das propostas é facilitar a abertura de empresas na cidade, com 50% dos alvarás abertos de forma automática até 2026. Será implantado o marco legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador para estimular a criação, formalização, desenvolvimento e consolidação de empresas inovadoras até 2027.

Estrutura física e governamental

O plano também prevê a estrutura física necessária. O Parque Tecnológico da Prefeitura de Niterói será modernizado com aproximadamente mil computadores, até 2026. Para a população em geral ter acesso facilitado aos serviços, serão disponibilizados seis pontos de acesso local à internet banda larga gratuita, até o ano de 2025.

Outro ponto importante do plano é a transparência. Será instituída a Política de Governança de Dados da Prefeitura e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), até 2024; além da regulamentação, até 2030, da Política Municipal de Dados Abertos. O objetivo é manter Niterói no top 10 da Escala Brasil Transparente (EBT) e da Escala Brasil Transparente Avaliação 360º da Controladoria Geral da União (CGU).

Haverá capacitação de 100 idosos por ano no uso de tecnologias digitais para obtenção de documentos e serviços digitais, anualmente, até 2026; e treinamento de 50 mulheres em situação de vulnerabilidade no uso de tecnologias de prevenção e promoção de direitos, até 2024.

A digitalização da administração municipal também prevê ações de combate à evasão escolar, abertura de forma eletrônica de todos os processos administrativos, prontuário eletrônico, uso da telemedicina e um Sistema Integrado de Planejamento e Monitoramento de Programas, Projetos, Metas e Indicadores.