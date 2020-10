Niterói prorroga suspensão das aulas na rede municipal

Através de publicação no Diário Oficial de hoje, prefeitura de Niterói decretou a prorrogação da suspensão das aulas nas instituições de ensino da rede municipal, até o dia 30 de novembro, e esse prazo pode ser estendido, dependendo do panorâma de incidência de casos de coronavírus na cidade. No mesmo decreto, a administração municipal informou ainda que ficou mantida a autorização do retorno as aulas para os estudantes do Ensino Médio. O decreto informa ainda que a autorização fica suspensa enquanto vigorar a liminar proibindo esse retorno, atualmente em tramitação na 3ªVara Cível de Niterói. Com isso a prefeitura fixou uma data para avaliação sobre possível retorno.

Também, nessa quinta-feira, foi autorizada a reabertura de Casas de Festas, além dos shoppings, nos horários de 10 às 22 horas, com movimento restrito à 50% da ocupação. Ainda, com relação aos horários de funcionamento das padarias, esses estabelecimentos estão autorizados a funcionar das 7 às 20 horas. Por conta da consequente perda de postos de trabalho e renda, devido a pandemia de Covid 19, a administração também está buscando novas iniciativas para fortalecimento de negócios locais. Entre essas implementações está o Núcleo de Atendimento ao Empreendedor (NAE), que visa estimular e promover o empreendedorismo na cidade. O objetivo do espaço é criar um ambiente colaborativo para a criação de novos negócios, através da troca de experiências, que será realizada entre profissionais e empresas através dos quatro bases principais: Conhecimento, Criatividade, Colaboração, e Conexão.

No conhecimento, serão promovidos cursos de capacitação para empreendedores, através de parcerias, fomento da integração com universidades, com extensão pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e processos de produção. Na criatividade, haverá o incentivo de projetos da indústria criativa de Niterói. Na colaboração, será implementado o incentivo à economia colaborativa e espaço de trabalho compartilhado. Conexão – diversas empresas num mesmo espaço, fortalecendo a rede, numa conexão de empresas e pessoas. O Núcleo de Atendimento ao Empreendedor será gerido por sete membros, que integrarão o Conselho Gestor.