Niterói prorroga programas sociais até setembro

O prefeito Axel Grael anunciou que os programas Renda básica e Busca Ativa que ajudam cerca de 50 mil famílias da cidade, serão prorrogados até setembro. Em outubro entra em funcionamento a Moeda Social Araribóia, que será o Renda Básica Temporária transformada em permanente.

“O impacto dessa moeda social na economia da cidade é muito maior. Além de ajudar a pessoa que vai receber, esse recurso vai circular na cidade, ajudando as famílias, e ajudando na atividade econômica de Niterói”, disse Axel.

Com a prorrogação do Renda Básica Temporária por mais dois meses, as famílias receberão R$ 500 mensais, em agosto e setembro. Já as famílias que não estão inscritas no CadÚnico, mas têm filhos matriculados na rede municipal de ensino terão mais uma parcela de R$ 500 em agosto e, a partir de setembro, passam a receber cesta básica até dezembro, quando acontece o fim do ano letivo.

Os beneficiários do programa Busca Ativa também terão o auxílio prorrogado por mais dois meses.

Para os MEIs e taxistas, assim como os cadastrados no Empresa Cidadã, a última parcela será paga neste mês de julho.

CIDADE SUPERA INVESTIMENTOS

Axel Grael contou que a cidade vai superar em julho, a marca de R$ 1 bi investido no apoio às famílias e empresas do município desde o começo da pandemia.

“O orçamento anual de Niterói é de R$ 3,5 bi, e estamos passando de R$ 1 bi em ajuda para a população”, disse o prefeito.

Analisando o valor total gasto por habitante nos programas municipais, Niterói já gastou, em média, R$ 797,57 por habitante com o Renda Básica Temporária. Em comparação com outros municípios, Manaus gasta R$ 43,25; São Paulo, R$ 40,57; Goiânia, R$ 28,32; Salvador, R$ 22,86; e Rio de Janeiro, R$ 14,82.



CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Ellen Benedetti, secretária de planejamento, anunciou o calendário de pagamento das famílias cadastradas nos programas sociais da cidade

CADÚNICO

Dia 10/07 – pagamento das pessoas de A a F

Dia 11/07 – pagamento das pessoas de G a M

Dia 12/07 – pagamento das pessoas de N a Z

Dias 13/07 – pagamento das famílias de A a J que têm filhos matriculados em escolas municipais de Niterói.

Dias 14/07 – pagamento das famílias de K a Z que têm filhos matriculados em escolas municipais de Niterói.

BUSCA ATIVA

O pagamento de todos será feito no dia 15.

MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

O pagamento de todos será feito no dia 15.